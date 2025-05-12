Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

Stablecoin düzenlemeleri yeni bir dönem başlatıyor

Stablecoin düzenlemeleri yeni bir dönem başlatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, artan hükümet gözetimi karşısında sansüre dirençli "karanlık stablecoinlerin" yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik vergi tahsilatı ve cüzdan dondurma riski, uluslararası transferler için stablecoin kullananları alternatif arayışına itiyor. ABD ve Avrupa'daki düzenlemeler, kripto piyasasında büyük dönüşüm başlatabilir.

Kripto para dünyasında düzenleyici baskıları artarken, stablecoin piyasasında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. ABD'de Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımına rağmen stablecoin mevzuatı gündemde, Avrupa Birliği ise MiCA düzenlemesini çoktan yürürlüğe koydu. Bu gelişmeler, uluslararası transferler için stablecoin kullanan grupları yeni alternatiflere itiyor. CryptoQuant analizi, mevcut USDT gibi merkezi stablecoinlerin bile gelecekte "karanlık" kategorisine geçebileceğine işaret ediyor.

CryptoQuant CEO'su Stablecoin Uyarısında Bulundu

Ki Young Ju, X paylaşımında kritik bir senaryoya dikkat çekti. Yakın gelecekte, ülkeler tarafından çıkarılan stablecoinlerin geleneksel bankalara benzer sıkı hükümet düzenlemesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Transferler akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik olarak vergi tahsilatını tetikleyebilir ve cüzdanlar hükümet kurallarına dayalı olarak dondurulabilir veya evrak gerektirebilir.

Ju'ya göre büyük uluslararası transferler için stablecoin kullanan kişiler bunun yerine sansüre dirençli karanlık stablecoinler aramaya başlayabilir. Bu alternatifler, algoritmik stablecoinler şeklinde yaratılabilir. Değerleri, altın gibi harici bir varlığa sabitlenmek yerine algoritmik mekanizmalar aracılığıyla korunur, bu da onları yetkililerin müdahalesine karşı daha dirençli kılar.

Ju "Olası bir örnek, Chainlink gibi veri oracle'larını kullanarak USDC gibi düzenlenmiş paraların fiyatını takip eden merkezi olmayan bir stablecoin olabilir." dedi. Başka bir yol ise finansal işlemleri kısıtlamayan ülkeler tarafından ihraç edilen stablecoinler veya Tether'ın gelecekte ABD hükümet düzenlemelerine uymaması durumu olabilir.

Ju, "USDT'nin kendisi sansüre dirençli bir stablecoin olarak kabul edilirdi. Tether gelecekteki bir Trump yönetimi altında ABD hükümet düzenlemelerine uymamayı seçerse giderek daha fazla sansürlenen internet ekonomisinde karanlık bir stablecoin haline gelebilir." diye ekledi.

Halihazırda, stablecoin olmamalarına rağmen Zcash ve Monero gibi gizlilik odaklı kripto paralar işlemleri koruyor ve kullanıcıların Blockchain üzerinde işlem verilerini açığa çıkarmadan para göndermesine ve almasına izin veriyor. Çeşitli projeler de benzer teknolojiyi stablecoinler için kullanmak üzerinde çalışıyor. Zephyr Protocol ve PARScoin gibi projeler, işlemlerin Blockchain üzerinde görünmesini engelliyor.

ABD doları cinsinden stablecoinlerin piyasa değeri genişlemeye devam ederek Nisan ayında 230 milyar doları aştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor. Tether ve Circle, piyasanın yüzde 90'ına hakim durumda. Toplam stablecoin hacimleri 2024'te 27,6 trilyon dolara ulaştı ve Visa ile Mastercard'ın birleşik hacimlerini yüzde 7,7 oranında aştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
title