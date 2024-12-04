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Ripple'ın yeni stablecoin'i RLUSD nedir? Ripple USD arzı ve fiyatı ne kadar?

Ripple'ın yeni stablecoin'i RLUSD nedir? Ripple USD arzı ve fiyatı ne kadar?
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Ripple, Amerikan doları ile bire bir desteklenecek sabit coin'i Ripple USD'yi (RLUSD) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kripto para dünyasında büyük heyecan uyandıran bu lansmanın, 4 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyor. New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) onay alan RLUSD, Ripple'ın sunduğu yeni bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Peki, Ripple'ın yeni stablecoin'i RLUSD nedir? Ripple USD arzı ve fiyatı ne kadar?

Ripple'ın sabit coin'i, Amerikan doları mevduatları, kısa vadeli ABD devlet tahvilleri ve diğer nakit eşdeğerleriyle yüzde 100 desteklenecek. RLUSD, ilk etapta Ripple'ın XRP Ledger (XRPL) platformunda ve Ethereum ağında piyasaya sürülecek. Gelecekte, RLUSD'nin farklı blokzincir ağlarına ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine entegre edilmesi planlanıyor.

Ripple, lansmandan önce sahte RLUSD tokenlerine karşı yatırımcıları uyardı ve resmi duyuru yapılmadan ortaya çıkan tokenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte, RLUSD'nin beta sürümü XRPL ve Ethereum üzerinde test ediliyor.

XRP ve RLUSD'nin güçlü iş birliği

Ripple, RLUSD ve XRP'nin birbiriyle uyumlu çalışarak küresel çapta daha etkin bir ödeme çözümü sunacağını açıkladı. Ripple Başkanı Monica Long, RLUSD'nin XRP için tamamlayıcı bir unsur olduğunu ifade etti. Sabit coin'in, XRP ile eşleştirilerek likiditeyi artırması ve fiyat istikrarını sağlaması hedefleniyor. Bu strateji, RLUSD'nin piyasada depeg (değer kaybı) yaşama riskini minimize edecek.

Kurumsal odaklı bir yaklaşım

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, RLUSD'nin özellikle büyük kurumsal oyunculara odaklanacağını belirtti. Garlinghouse, Ripple'ın hali hazırda stablecoin'leri ödeme süreçlerinde kullandığını ve kurumsal uyum alanında güvenilir bir seçenek olmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, geçen yıl yaşanan USD Coin (USDC) depeg olayının ardından, Ripple'ın bu alanda bir boşluğu doldurabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bazı kullanıcılar, RLUSD'yi 4 Aralık itibarıyla XRP'nin kendi kendine saklama cüzdanı olan Xaman'a ekleyebildiklerini rapor etti. Ancak, Ripple bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

RLUSD'nin piyasaya sürülmesi, Ripple'ın küresel ödeme sistemlerindeki etkisini artırma hedefinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Stabilcoin'in hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için yeni bir fırsat yaratması bekleniyor.

Öte yandan Ripple USD arzı ve fiyatına ilişkin henüz bilgiler netleşmedi. Piyasaya sürümün ardından merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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