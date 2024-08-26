Pavel Durov'un gözaltı süresinin ne zaman sona ereceği belli oldu

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Fransa'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan Durov'un gözaltı süresinin ne zaman sona ereceği yetkililer tarafından duyuruldu.

Durov Soruşturması Fransa'yı Karıştırdı

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ve TON Blockchain ağının arkasındaki isim Pavel Durov, Fransa'da süregelen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz Cumartesi günü gözaltına alındı. Fransız adli makamlarından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre Rus asıllı girişimci çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Durov'a yöneltilen iddialar arasında yetkili mercilerle iş birliğinden kaçınma, kara para aklama faaliyetlerine karışma, suç örgütleriyle bağlantı ve yasal izinleri olmaksızın şifreleme hizmetleri sunma yer alıyor. Bu suçlamaların, henüz kimliği açıklanmamış bir kişiye karşı işlenen suçlarla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Başlangıçta 25 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen gözaltı süreci, yeni gelişmeler ışığında 28 Ağustos'a dek uzatıldı. Bu süre zarfında Durov'un, ilgili Fransız yetkililerce sorguya çekileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuyla ilgili olarak toplumda yayılan yanlış bilgilere karşı bir açıklama yaptı. Macron, Durov'un gözaltına alınmasının siyasi bir hamle olmadığının altını çizerek, Fransa'nın ifade özgürlüğüne olan bağlılığının tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili gelişmeler, teknoloji dünyasında ve uluslararası basında yakından takip ediliyor. Durov'un avukatlarından henüz bir açıklama gelmezken, Telegram kullanıcıları arasında endişe hâkim olduğu görülüyor.