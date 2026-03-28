NYSE'den Polymarket'e milyonlarca dolarlık yatırım

New York Borsası'nın (NYSE) ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE), Polymarket'e 600 milyon dolarlık doğrudan nakit yatırımını tamamladığını 28 Mart'ta duyurdu. ICE ayrıca mevcut hissedarlardan 40 milyon dolara kadar Polymarket menkul kıymeti satın almayı planladığını açıkladı.

Yeni yatırım, ICE'ın Ekim 2025'te açıkladığı 2 milyar dolarlık taahhüdün bir parçası. Bu anlaşma, geleneksel borsa operatörlerinin tahmin piyasalarına yönelik en büyük kurumsal hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son işlemin değerleme dahil finansal ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Polygon Labs küresel iş geliştirme başkanı Aishwary Gupta, ICE'ın yatırımının zincir üstü piyasa platformlarına yönelik kurumsal ilginin arttığını gösterdiğini belirtti. Gupta, Polymarket'in Polygon altyapısı üzerindeki büyümesinin Blockchain teknolojisinin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı piyasa aktivitesini destekleyebildiğini kanıtladığını kaydetti.

11 EYALET TAHMİN PİYASALARINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

ICE'ın yatırım hamlesini tamamladığı dönemde ABD'de tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici baskı yoğunlaştı. En az 11 eyalet, Polymarket ve rakibi Kalshi gibi platformlara karşı yasal süreç başlattı.

Nevada eyaleti Kalshi'ye geçici faaliyet yasağı getirirken Arizona, platformun yasadışı kumar işletmesi olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla cezai suçlama yöneltti. Birçok eyalet ise durdurma ve vazgeçme emirleri gönderdi ya da yeni düzenleme çalışmalarını değerlendiriyor.

Polymarket da artan baskıya yanıt olarak kendi kural setini güncelledi. Platform, özellikle siyaset, spor ve jeopolitik konulardaki işlemlerde gizli bilgiye dayalı alım satımı daha açık biçimde yasaklayan düzenlemeleri devreye aldı.