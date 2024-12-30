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MicroStrategy CEO'su Bitcoin için alım sinyali verdi

MicroStrategy CEO'su Bitcoin için alım sinyali verdi
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MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, SaylorTracker web sitesindeki Bitcoin (BTC) grafiğini paylaşarak yeni bir alım sinyali verdi. Şirketin halihazırda 41,4 milyar dolar değerinde 444.262 Bitcoin'e sahip olduğu biliniyor. Saylor'ın paylaşımı, yeni haftada yapılması beklenen olası bir alımın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında lider konumda bulunan MicroStrategy, Bitcoin stratejisini genişletiyor. Şirket son olarak aralık ayında BTC başına ortalama 106.000 dolar fiyattan 5.200 BTC satın aldı. Bu hamle, Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen en az sayılı alım olarak kayıtlara geçti.

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MicroStrategy 21/21 planı kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde 21 milyar dolarlık hisse senedi ihracı ve 21 milyar dolarlık sabit gelirli kurumsal menkul kıymet yoluyla toplam 42 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Ceo Michael Saylor aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için kapsamlı bir dijital varlık çerçevesi önerdi. Bu çerçeve, Hazine'ye 16 trilyon ila 81 trilyon dolar varlık değeri sağlayarak ulusal borcu dengeleyebilecek bir Bitcoin stratejik rezervi planını içeriyor.

Plan, dijital varlık sektörünün piyasa değerini 10 trilyon dolara çıkararak ABD dolarının küresel rezerv para birimi konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu büyüme aynı zamanda Tether'in USDT'si gibi aşırı teminatlı stablecoinleri destekleyen ABD doları ve ABD devlet menkul kıymetlerine olan talebi de artıracak.

Saylor, dijital emtialar, dijital menkul kıymetler, dijital para birimleri, dijital tokenlar, NFT'ler ve gerçek dünya emtialarını güvence altına alan dijital ABT'leri içeren kapsamlı bir dijital varlık taksonomisi de oluşturdu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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