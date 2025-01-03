MiCA düzenlemesi sonrası Tether'in piyasa değeri geriledi

Yeni düzenleme ile AB içindeki stablecoin ihraççıları için sıkı rezerv gereklilikleri başladı. WeFi'nin Büyüme Başkanı Agne Linge, Tether'ın yüksek kar marjına rağmen bu gereklilikleri karşılamanın ekonomik açıdan zorlayıcı olabileceğini belirtti.

USDT Piyasa Değeri 137 Milyar Dolara Geriledi

MiCA düzenlemesi, stablecoin ihraççıları için kapsamlı rezerv şartları getiriyor. Küçük ihraççılar rezervlerinin yüzde 30'unu, Tether gibi büyük oyuncular ise yüzde 60'ını AB içindeki düşük riskli ticari bankalarda tutmak zorunda.

Bu düzenleme sonrası USDT'nin piyasa değeri FTX çöküşünden bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. 19 Aralık'ta 141 milyar dolar olan piyasa değeri, 137 milyar dolara kadar geriledi.

Uzmanlar, Tether'ın küresel üstünlüğünün kısa vadede risk altında olmadığını düşünüyor. Şirketin yüksek kar marjı ve 10 milyar dolarlık yıllık kazanç hedefi, finansal gücünü gösteriyor.

AB ülkeleri, stablecoin ihraççılarına 6 ila 18 ay arasında değişen uyum süreleri tanıdı. Bu süre, şirketlere gerekli düzenlemeleri yapmaları için zaman sağlıyor.

Coinbase Europe'un USDT'yi listeden çıkarma kararı, diğer Avrupa merkezli kripto para borsalarının da benzer adımlar atabileceğinin sinyalini veriyor.