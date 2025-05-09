Meta kripto para dünyasına geri dönüyor

Meta'nın stablecoin entegrasyonuna olan ilgisi özellikle ABD'de Trump yönetiminin kripto para dünyasına karşı daha dostane bir düzenleyici yaklaşım benimsemesiyle aynı döneme denk geliyor. Şirket, eski Ripple yöneticisi Ginger Baker'ı ürün başkan yardımcısı olarak işe alarak bu stratejisini ciddi şekilde güçlendiriyor.

Meta Stablecoin Projesiyle ödeme Maliyetlerini Azaltmayı Hedefliyor

Meta, 2019 yılında Facebook adı altında başlattığı Libra projesiyle kripto para dünyasına ilk adımını atmıştı. Dolar bazlı bir dijital varlık olarak tasarlanan bu girişim, düzenleyici engelleri nedeniyle hayata geçirilemedi ve Diem adını aldıktan sonra 2022'de tamamen sonlandırıldı.

Fortune dergisinin beş farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Meta şimdi Instagram gibi platformlarında içerik üreticilerine yapılan ödemelerde stablecoin kullanımını değerlendiriyor. Bu hamle ile şirket, özellikle uluslararası ödemelerdeki yüksek işlem ücretlerini azaltmayı hedefliyor.

Meta'nın bu konudaki ciddi duruşu, eski Ripple yöneticisi Ginger Baker'ı ürün başkan yardımcısı olarak işe almasıyla daha da belirginleşiyor. Ayrıca şirketin, kripto altyapı firmalarıyla iletişime geçerek bölgelerarası ödeme maliyetlerini düşürme konusunda çözümler aradığı bildiriliyor.

Bu gelişmeler, ABD'de Trump yönetiminin kripto para dünyasına yönelik daha destekleyici düzenleyici yaklaşımı benimsemesiyle aynı döneme denk geliyor. Büyük teknoloji firmaları, bankalar ve stablecoin sağlayıcıları ABD'deki stablecoin düzenlemelerinin şekillendirilmesi konusunda şimdiden rekabet halinde.

Toplam stablecoin piyasa değeri 232,14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu pazarın büyük bölümünü Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si oluşturuyor. Meta'nın bu alana girmesi, stablecoin pazarındaki dengeleri önemli ölçüde değiştirebilir.