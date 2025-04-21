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Kurumsal Solana yatırımlarında rekor satın alım

Kurumsal Solana yatırımlarında rekor satın alım
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Kripto ticaret ve yatırım devi GSR, tüketici ürünleri firması Upexi'ye 100 milyon dolarlık özel yatırım yaparak kurumsal Solana hazinesi oluşturmasına destek oluyor. Bu stratejik hamle, Upexi'nin SOL biriktirmesine ve stake etmesine olanak tanırken kripto varlıkların kurumsal portföylerde artan önemini gösteriyor. Yatırım, halka açık özel sermaye (PIPE) modeli kullanılarak gerçekleştirildi.

Kurumsal dünyada kripto varlıklara yönelik ilgi hızla yükselirken, GSR ve Upexi arasındaki iş birliği Solana Blockchain ekosisteminin genişlemesine katkı sağlıyor. GSR öncülüğünde gerçekleşen 100 milyon dolarlık PIPE yatırımı, Upexi'nin sadece rezerv oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli büyüme stratejisi için SOL birikimini ve stake etmesini de kapsıyor. Bu gelişme, kripto varlıkların kurumsal dünyaya entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GSR ve Upexi Ortaklığı Solana Ekosistemini Güçlendiriyor

Kripto ticaret ve yatırım firması GSR, tüketici ürünleri şirketi Upexi'nin Solana hazinesi oluşturmasına destek olmak için 100 milyon dolarlık özel yatırıma öncülük etti. Bu yatırım, halka açık özel sermaye (PIPE) modeli kullanılarak sağlandı.

Upexi, hazinesini kurmakla kalmayıp, daha fazla SOL satın almayı ve pozisyonunu stake etmeyi planlıyor.

GSR'nin araştırma başkanı Brian Rudick, yaptığı açıklamada "Bu yatırım, halka açık piyasalarda yüksek kaliteli kripto varlıklara verimli ve güvenli erişime yönelik artan talebi vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Rudick, Solana'nın hızı, ölçeklenebilirliği ve canlı geliştirici ekosisteminin onu uzun vadeli büyüme için ideal bir temel haline getirdiğini belirtti.

Upexi, Solana hazinesi oluşturan ilk şirket değil. Nisan ayının başlarında, ticari mülk finansman firması Janover, kripto para hazinesi için 83.000 SOL edindiğini ve bu pozisyonu stake etmeyi planladığını duyurmuştu.

Bu tür kurumsal yatırımlar, Solana ekosisteminin büyümesine katkı sağlarken, kripto varlıkların geleneksel finans dünyasına dahil olmasını hızlandırıyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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