Kripto Piyasası Neden Yükselişte?

Toplam Piyasa Değeri 39 Milyar Dolar Arttı

Piyasa, haftanın başındaki durgunluğu geride bırakarak son 24 saatte yaklaşık 39 milyar dolarlık bir büyüme gösterdi. Toplam piyasa değeri şu anda 2,94 trilyon dolar seviyesinde ve 2,93 trilyon dolarlık desteğin üzerinde tutunmuş durumda.

Teknik göstergeler de yükseliş eğilimini doğruluyor. Elder-Ray Endeksi, alım baskısının güçlendiğini gösteriyor. Günlük mum çubuğunun boyutundaki artış da bu pozitif görünümü destekliyor. Eğer bu eğilim devam ederse, piyasa değerinin 3,02 trilyon dolara kadar yükselmesi mümkün.

Ancak ters yönde bir hareket, piyasanın 2,93 trilyon doların altına sarkmasına ve 2,89 trilyon dolara kadar gerilemesine neden olabilir.

Bitcoin Hacimle Güç Kazanıyor

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2 yükseldi ve şu anda 96 bin 523 dolar seviyesinden işlem görüyor. Günlük işlem hacminde yüzde 37'lik bir artış yaşanarak 32,17 milyar dolara ulaşıldı. Bu da yatırımcı talebinin güçlü olduğunu ve fiyat hareketinin spekülatif değil, sağlam temellere dayandığını gösteriyor.

Talep bu şekilde devam ederse, Bitcoin'in 102 bin 80 dolara kadar yükselmesi mümkün. Ancak satış baskısı yeniden güçlenirse, fiyat önce 96 bin 187 dolardaki desteğe, ardından da 92 bin 48 dolara kadar geri çekilebilir.

Litecoin Günü Zirvede Tamamladı

Litecoin, son 24 saatte yüzde 10 değer kazanarak 91,83 dolara yükseldi ve günün en çok kazandıran kripto varlığı oldu. Teknik veriler, bu yükselişin güçlü alımlardan kaynaklandığını doğruluyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 62,66 seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor. Bu da piyasada alıcıların daha baskın olduğunu gösteriyor. Eğer alım baskısı sürerse LTC fiyatı önce 95,13 dolara, ardından 105,04 dolara çıkabilir. Ancak alıcıların yorulması durumunda, fiyat yeniden 82,88 dolara kadar düşebilir.