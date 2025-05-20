Kripto piyasası alev aldı: Bitcoin ve Ethereum değer kazanmaya devam ediyor

Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararı sonrasında geleneksel piyasalarda yaşanan sarsıntıya karşın, kripto para piyasaları son 24 saat içinde önemli bir yükseliş kaydetti. Ether (ETH) yüzde 8'lik bir artış gösterirken, Bitcoin (BTC) 106 bin dolar seviyesine doğru ilerliyor. Bu durum, hisse senetleri ve altın gibi varlıklarda görülen değer kayıplarıyla tezat oluşturuyor.

Ether Yüzde 8 Yükseldi Bitcoin 106 Bin Dolara Koşuyor

Moody's'in kısa bir süre önce ABD'nin kredi görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesi ve ülkenin mali açıkları ile siyasi kutuplaşmayı gerekçe göstermesi, küresel piyasalarda endişe yaratmıştı. Bu kararın ardından hisse senetleri düşüşe geçerken, altın da Mayıs ayındaki tepe noktasından yüzde 7 oranında geriledi. Ancak lider kripto para birimi Bitcoin, bu olumsuz havaya rağmen değerini korumakla kalmadı, Pazar gecesi kısa bir süreliğine 107 bin dolar seviyesini test etti.

Piyasa uzmanları, Bitcoin'in Moody's kararı sonrası hisse senetlerindeki riskten kaçış eğilimine rağmen hafta sonunda yükselme başarısının, meşru bir değer saklama aracı olarak konumunu pekiştirdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, türev piyasalarda bazı kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edilmesine rağmen, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik nakit akışı ve kurumsal talep, bu yükselişin arkasındaki temel itici güçler olarak öne çıkıyor.

Ether, geçtiğimiz hafta yaşanan kırılmanın ardından gösterdiği güçlü performansla 2 bin 900 doların üzerine tırmanarak piyasadaki en dikkat çekici yükselişlerden birine imza attı. Kripto paranın bu son dönemdeki gücünün, Ethereum ağında varlık kilitleme (staking) işlemlerine olan ilginin yeniden canlanması ve Pectra güncellemesi etrafında oluşan pozitif beklentilerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ancak Pazartesi günü bu ivmeyi destekleyecek yeni bir gelişme duyurulmadı.

Diğer yandan Solana (SOL), XRP, BNB Chain'in BNB'si ve Dogecoin (DOGE) gibi önde gelen altcoinler son 24 saatte yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değer artışları yaşadı. Geniş tabanlı bir kripto para endeksi olan CD20 ise yüzde 2'nin hemen altında bir artış gösterdi.

Bu hareketlilik içinde Aave protokolünün AAVE tokenları son 24 saatte yüzde 25'in üzerinde bir değer kazancı elde etti. Ancak bu yükselişin büyük ölçüde spekülatif olduğu ve doğrudan protokolle ilgili bir duyuru ya da yönetişim teklifiyle desteklenmediği gözlemleniyor. AAVE tokenı, 2021 yılındaki zirve seviyelerinin hala yüzde 60'ın üzerinde bir düşüşle işlem görüyor.

Piyasa analistleri, Bitcoin ile altın gibi geleneksel "sert varlıklar" olarak kabul edilen yatırım araçları arasındaki performans ayrışmasının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önceki aylarda Bitcoin ve altının sıkça birlikte hareket ettiği gözlemlenirken, son dönemde Bitcoin'in spot altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen yükselmesi dikkat çekiyor ve bu durum ETF akışlarına da yansıyor. Bir kaynak, "Altın ETF'leri, Bitcoin ETF'lerindeki mütevazı artışa kıyasla belirgin bir çıkış yaşadı. CME'deki (Chicago Ticaret Borsası) altın ve Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinde de benzer bir eğilim gözlemlendi. Bu tür mikro korelasyon kırılmalarının ve göreceli değer fırsatlarının gelecekte daha sık ortaya çıkacağını öngörmeliyiz." şeklinde değerlendirmede bulundu.