Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu

Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto piyasalarındaki son dalgalanmalar, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok altcoin için kritik karar noktalarına işaret ediyor. Uzman kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu, Bitcoin ve altcoinleri Haberler.com için değerlendirdi.

Kripto para dünyasında yaşanan son hareketler, yatırımcıların dikkat kesilmesini gerektiriyor. Bu noktada Haberler.com kripto para birimleri ile ilgili son gelişmeleri ve uzman analistler tarafından yapılan değerlendirmeleri aktarmaya devam ediyor. Tecrübeli kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu, Haberler.com canlı yayınında Bitcoin ve altcoin analizinde önemli konuları ele aldı.

Ethereum ve Bitcoin'de Kritik Dönemeç: Yatırım Stratejileri Nasıl Şekillenecek?

ABD seçimlerinin ardından kripto para piyasaları önemli bir ivme yakaladı. Bitcoin, rekor kırarak tarihinde ilk kez 100 bin dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 98 bin dolar bandında seyreden Bitcoin için kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu yeni hedefler belirledi.

Yapılan detaylı analizde Çakıroğlu, Bitcoin'in 100 bin dolarlık önemli direnç noktasını aşması durumunda sırasıyla 103 bin ve 105 bin dolar seviyelerine yükselebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte, Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (VWAP) göstergesinin altında seyreden Bitcoin için risk senaryoları da gündemde. Çakıroğlu, kripto paranın VWAP çizgisinin altındaki hareketini sürdürmesi halinde önce 90 bin dolara, ardından 85 bin dolara kadar gerileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ethereum cephesinde ise görünüm daha temkinli. Bitcoin'e kıyasla daha zayıf bir performans sergileyen Ethereum, 3.800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Çakıroğlu, Ethereum'un 3.800 doların üzerinde tutunması durumunda 4.000, 4.200 ve devamında 4.400 dolar seviyelerini test edebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte Çakıroğlu, Ethereum cephesinde 3.600-3.450 dolar destek bölgesinin kırılması halinde, fiyatın önce 3.300 dolara, sonrasında 3.000 dolara kadar düşebileceğini belirtti.

Çakıroğlu analizinde altcoin piyasasının önde gelen isimleri XRP, Solana, BNB ve Dogecoin'e de değindi. Özellikle Solana ve BNB'nin mevcut direnç noktalarını aşmaları halinde yükseliş trendlerini sürdürmeleri beklediğini ifade eden Çakıroğlu, bu kripto para birimlerinin destek seviyelerinin altına inmeleri durumunda keskin düşüşler yaşanabileceği ve yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Kripto para piyasası uzmanı Mert Can Çakıroğlu, son olarak yatırımcıları temkinli olmaya davet ederek, piyasa koşullarını yakından izlemelerini ve risk yönetimine önem vermelerini tavsiye etti. Çakıroğlu'na göre borsalardaki alım-satım dinamikleri ve piyasa şartları, fiyat hareketlerinin temel belirleyicisi olmaya devam edecek. Mert Can Çakıroğlu'nun Bitcoin ve altcoin analizinin tamamını bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu haber yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve kişilerin yatırım süreçlerinde karar verirken kendi araştırmalarını yapması gerekir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
img

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde
img

Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
img

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.