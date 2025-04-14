Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı

Ünlü şarkıcı yanına 5 kadın alıp uzaya çıktı! İlk görüntüler bomba

Kripto borç verme piyasasında rekor düşüş piyasaları alt üst etti

Kripto borç verme piyasasında rekor düşüş piyasaları alt üst etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto kredi piyasası 2021'deki zirvesinden gerilerken, merkeziyetsiz finans (DeFi) borçlanması 2022'deki dip seviyesinden yüzde 959'luk çarpıcı bir artış gösterdi.

Kripto borç verme piyasası, merkezi finans (CeFi) borç verenlerinin çöküşünün ardından toparlanmakta zorlanırken, DeFi borçlanması dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Galaxy Digital'in raporuna göre, kripto kredi piyasası 2021'deki 64,4 milyar dolarlık zirvesinden 2024'te 36,5 milyar dolara gerileyerek yüzde 43'ün üzerinde düşüş gösterdi. Ancak DeFi borçlanmaları aynı dönemde yaklaşık 10 kat arttı.

DeFi'den CeFi'ye Büyük Darbe

2021'de 64,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kripto kredi piyasası, peş peşe gelen iflaslar sonrası toparlanmakta zorluk yaşıyor. Genesis, Celsius Network, BlockFi ve Voyager gibi önde gelen CeFi (merkezi finans) borç verenlerin faaliyetlerini durdurması, piyasada arz ve talep tarafında büyük bir daralmaya yol açtı. Bunun sonucu olarak, kripto kredilerinin toplam büyüklüğü 36,5 milyar dolara geriledi ve bu düşüş, yüzde 43'ü aştı.

Öte yandan DeFi (merkeziyetsiz finans) borçlanmalarında tablo çok daha canlı. Ayı piyasasının dip seviyesinin görüldüğü 2022'nin dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar olan DeFi açık borçlanmaları, 19,1 milyar dolara kadar yükselerek yüzde 959'luk bir toparlanma kaydetti. Sektör analizlerine göre izinsiz protokollerin esnek yapısı, büyük çöküşlerden etkilenme düzeyini sınırlandırıyor ve kullanıcıların teminatlandırılmış borçlanma modeline güvenli bir şekilde devam etmesine olanak sağlıyor.

Merkezi kripto kredi piyasasında ise tablo hala zayıf. En büyük üç CeFi borç vereni olan Tether, Galaxy ve Ledn, toplam CeFi borç verme pazarının yüzde 88,6'sını, toplam kripto borç verme piyasasının da yüzde 27'sini oluşturuyor. Piyasadaki kurumsal çöküşlerin ardından kripto kredi ekosisteminin nasıl şekilleneceği merak edilirken uzmanlar, DeFi protokollerinin gelişiminin daha sürdürülebilir bir model sunduğunu belirtiyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title