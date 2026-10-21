JPMorgan'dan Bitcoin için uzun vadeli tahmin

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Bankanın 2027 Uzun Vadeli Sermaye Piyasası Varsayımları raporunda Bitcoin için ilk kez uzun vadeli getiri tahmini sunuldu. Ana senaryoda yıllık bileşik getiri yüzde 10 olarak hesaplandı. Aynı değerlendirmede büyük ABD şirketlerinin hisseleri için yüzde 7,5, altın için yüzde 5,5 getiri öngörüldü.

Yıllık bileşik getiri, her dönemde oluşan kazancın sonraki dönemlerde de getiri sağlamasını esas alıyor. Rapordaki oranlar uzun vadeli varsayımlara dayanıyor ve Bitcoin'in her yıl aynı ölçüde yükseleceği anlamına gelmiyor.

OLUMLU BEKLENTİNİN YANINDA KAYIP SENARYOSU DA VAR

Bitcoin için hazırlanan olumlu senaryoda yıllık getiri yüzde 16,6'ya çıkıyor. Olumsuz senaryoda ise yıllık yüzde 11,2 kayıp öngörülüyor. Beklentiler arasındaki geniş fark, benimsenme ve piyasa koşullarına ilişkin varsayımların sonucu ne kadar değiştirebildiğini gösteriyor.

Hesaplamada Bitcoin arzının para arzına göre gelişimi, altın yatırımlarının bir bölümünün Bitcoin'e yönelmesi ve ağın benimsenmesi gibi unsurlar değerlendiriliyor. Banka, Bitcoin'in çoğunlukla küresel para arzındaki büyümeye duyarlı, fiyat hareketleri güçlü bir risk varlığı gibi işlem gördüğünü belirtiyor.

Analistler, Bitcoin'in düzenli nakit akışı üretmemesinin değerleme yapmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Benimsenme, düzenleme ve piyasadaki para miktarı da teknolojinin yanı sıra fiyat üzerinde belirleyici oluyor.

YÜKSEK OYNAKLIK PORTFÖYLERE GİRİŞİ SINIRLIYOR

JPMorgan'ın değerlendirmesinde Bitcoin'in oynaklığı yüzde 55 düzeyinde bulunuyor. Diğer varlıklarla fiyat ilişkisinin istikrarsız olması da dengeli portföylerde risk dağıtımına sağlayacağı katkıyı belirsizleştiriyor.

Bu nedenle banka, Bitcoin'i varlıkların birlikte nasıl hareket ettiğini ölçen ana modellerine henüz dahil etmedi. Bunun yerine Bitcoin ile belirli varlıkları karşılaştıran ayrı bir tablo hazırladı. Raporda, Bitcoin'i dengeli bir portföyün çeşitlendirme aracı olarak değerlendirmek için erken olduğu görüşü korundu.

Borsa yatırım fonları, vadeli işlemler ve bankacılık standartlarındaki saklama hizmetleri ise yatırımcıların kripto varlıklara erişimini genişletiyor. Banka, düzenlemelerin netleşmesi ve piyasa altyapısının gelişmesiyle yatırımcı ilgisinin arttığına dikkat çekiyor.

Analistler, fiyat oynaklığının azalması ve diğer varlıklarla ilişkinin daha istikrarlı hale gelmesi durumunda yaklaşımlarını değiştirebileceklerini belirtiyor. Likiditenin artması ve fiyatların daha sağlıklı oluşması da bu değerlendirmede izlenecek unsurlar arasında yer alıyor.