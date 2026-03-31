Haberler

Interactive Brokers, Avrupa Ekonomik Alanı'nda kripto ticaretini başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S&P 500 şirketi Interactive Brokers, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) bireysel yatırımcılar için kripto para ticaretini kullanıma açtı. Bitcoin dahil 11 kripto varlık, geleneksel yatırım araçlarıyla aynı platformda sunuluyor.

Lansman, kripto ödeme altyapısı şirketi Zero Hash ile kurulan entegrasyon aracılığıyla gerçekleştirildi. Hizmet, AEA'da yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcısı statüsündeki Interactive Brokers Ireland Limited üzerinden sunuluyor.

BTC, ETH VE SOL GELENEKSEL PLATFORMLA BİR ARADA

Platforma Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX) ve Sui (SUI) olmak üzere tam 11 kripto varlık eklendi. Mevcut kullanıcılar bu varlıklara Trader Workstation, IBKR Desktop, Client Portal, IBKR Mobile ve IBKR GlobalTrader aracılığıyla erişebilecek. Şirket CEO'su Milan Galik, entegrasyonun kullanıcıların tüm portföy genelinde riski, likiditeyi ve sermayeyi daha verimli yönetebilmesine zemin hazırladığını belirtti.

Interactive Brokers, kripto ticaretini ABD'de kendi bünyesindeki Interactive Brokers LLC üzerinden, Birleşik Krallık'ta ise Interactive Brokers (U.K.) Limited aracılığıyla zaten sunuyordu. AEA lansmanı bu coğrafi kapsamı tamamlamış oldu.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

