Interactive Brokers, Avrupa Ekonomik Alanı'nda kripto ticaretini başlattı

Lansman, kripto ödeme altyapısı şirketi Zero Hash ile kurulan entegrasyon aracılığıyla gerçekleştirildi. Hizmet, AEA'da yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcısı statüsündeki Interactive Brokers Ireland Limited üzerinden sunuluyor.

BTC, ETH VE SOL GELENEKSEL PLATFORMLA BİR ARADA

Platforma Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX) ve Sui (SUI) olmak üzere tam 11 kripto varlık eklendi. Mevcut kullanıcılar bu varlıklara Trader Workstation, IBKR Desktop, Client Portal, IBKR Mobile ve IBKR GlobalTrader aracılığıyla erişebilecek. Şirket CEO'su Milan Galik, entegrasyonun kullanıcıların tüm portföy genelinde riski, likiditeyi ve sermayeyi daha verimli yönetebilmesine zemin hazırladığını belirtti.

Interactive Brokers, kripto ticaretini ABD'de kendi bünyesindeki Interactive Brokers LLC üzerinden, Birleşik Krallık'ta ise Interactive Brokers (U.K.) Limited aracılığıyla zaten sunuyordu. AEA lansmanı bu coğrafi kapsamı tamamlamış oldu.