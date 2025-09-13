Haberler

Halka açık şirketlerde Toncoin hazine trendi yayılıyor

Güncelleme:
TON Strategy, 713 milyon dolarlık Toncoin rezerviyle desteklenen 250 milyon dolarlık geri alım programını devreye soktu. Şirket, 8,32 dolardan 250 bin hisse satın alırken hazine değerinin 12,18 doların altında işlem görmeye devam ediyor. CEO Veronika Kapustina, staking operasyonlarıyla birlikte hissedar getirilerini artırmayı hedefliyor.

Halka açık şirketler arasında ilk Toncoin hazine stratejisini benimseyen TON Strategy, piyasadaki olumsuz havaya rağmen agresif bir yaklaşım sergiliyor. Ağustos ayında açıklanan 713 milyon dolarlık Toncoin rezervi, şirketin uzun vadeli stratejisinin temelini oluşturuyor.

TON Tokenın Düşüşüne Rağmen Kurumsal İlgi Devam Ediyor

Şirketin hisse senedi performansı, TON hazine stratejisini benimsedikten bu yana zorlu bir süreç yaşıyor. Hisse fiyatları toplam yüzde 21,6 düşüş gösterirken, cuma günü yapılan geri alım duyurusu sonrasında yüzde 7,5 ek kayıp yaşandı.

Ceo Veronika Kapustina, açıklamasında staking operasyonlarının şirkete tekrarlayan gelir akışı sağlayacağını belirtti. TON Blockchain ağında aktif olarak çalışan 340 validatör bulunurken, yıllık ödül oranları yüzde 4,8 seviyesinde seyrediyor.

Kripto hazine şirketi trendi, son dönemde yatırımcı ilgisini kaybetmeye başladı. Coinbase borsası yaptığı açıklamada bu tip şirketlerin "oyuncu karşısı oyuncu" aşamasına girdiğini ve yatırımcı parasının bulunmasının zorlaştığını ifade etti.

TON Foundation ve Londra merkezli yatırım yönetimi firması Kingsway Capital Partners, temmuz ayında en az 400 milyon dolar toplayarak yeni bir TON hazine şirketi kurmayı hedeflediklerini duyurmuştu.

New York Digital Investment Group pazar günü yaptığı analizde bu tür şirketler için primlerin daralacağını ve bu durumun devam edebileceğini belirtti. Piyasa uzmanları, kripto hazine şirketlerinin zorlu bir dönemde olduğu konusunda hemfikir.

Serkan KÖSE
