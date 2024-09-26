Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Guggenheim öncülüğünde Ethereum ağı Wall Street'e açılıyor

Guggenheim öncülüğünde Ethereum ağı Wall Street'e açılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wall Street devi Guggenheim Partners, Ethereum Blockchain ağında 20 milyon dolarlık ticari senet tokenleştirdi. Bu hamle, geleneksel finans kurumlarının kripto dünyasına olan ilgisinin artışını gösteriyor. Zeconomy platformu ile gerçekleştirilen işlem, Blockchain teknolojisinin kurumsal finansta kullanımı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Finans dünyasının önde gelen isimlerinden Guggenheim Partners, Blockchain teknolojisini kullanarak önemli bir adım attı. Şirket, Ethereum ağı üzerinde 20 milyon dolar değerinde tokenleştirilmiş ticari senet ihraç etti. Bu hamle, geleneksel finans kurumlarının kripto paralara olan ilgisinin artışını gösteren somut bir örnek olarak dikkat çekiyor. Zeconomy platformu ile gerçekleştirilen bu işlem, finans dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Ağına Dev Yatırım

Guggenheim Treasury Services'in bu girişimi, Wall Street'in Blockchain teknolojisine olan ilgisinin somut bir göstergesi olarak görülüyor. Ethereum ağı üzerinde gerçekleştirilen bu tokenleştirme işlemi, geleneksel finans kurumlarının dijital varlık alanına giriş yapma stratejilerinin bir parçası olarak nitelendiriliyor.

Zeconomy CEO'su Giacinto Cosenza, dijital varlıklara yönelik "muazzam bir talep" gözlemlediklerini ifade etti. Cosenza, "Kripto ETF'lerinin başarısı ve tokenizasyon alanındaki büyüme, bu dijital varlıklara yönelik büyük bir talebin açık göstergesidir." yorumunu yaptı. Bu açıklama, geleneksel finans ile kripto ekosisteminin giderek iç içe geçtiğine işaret ediyor.

Tokenizasyon, son dönemde geleneksel finans kurumlarının kripto dünyasına adım atarken tercih ettiği yöntemlerden biri haline geldi. "Gerçek dünya varlıkları" (RWA) olarak adlandırılan bu alan, RWA.XYZ araştırma firmasının verilerine göre 12 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu rakamın 2 milyar dolarını tokenleştirilmiş ABD devlet tahvilleri oluşturuyor.

Moody's Investors Service tarafından en yüksek kredi notu olan P-1 ile derecelendirilen bu ticari senetler, şirketlerin genellikle 30 günlük kısa vadeli ve teminatsız borçlanma araçlarıdır. Guggenheim'ın bu hamlesi, 300 milyar dolarlık varlık yönetimi hacmine sahip kurumun kripto ekosistemine yönelik ilk adımı sayılmaz. Firmanın Macro Opportunities Fonu, yıllardır eski Grayscale Bitcoin Trust'a (GBTC) yüzde 10'a kadar yatırım yapma yetkisine sahipti.

Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin geleneksel finans araçlarıyla entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor. Tokenizasyon, likidite artışı ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi gibi avantajlar sağlarken geleneksel finans kurumlarının da bu teknolojiye olan ilgisini artırıyor.

Finans sektöründeki bu dönüşüm, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için yeni fırsatlar yaratıyor. Blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık, güvenlik ve verimlilik avantajları, geleneksel finansal enstrümanların dijital dünyaya adaptasyonunu hızlandırıyor.

Guggenheim'ın bu atılımı, diğer büyük finans kurumlarını da benzer adımlar atmaya teşvik edebilir. Önümüzdeki dönemde, daha fazla kurumsal yatırımcının Blockchain tabanlı çözümleri benimsemesi ve kripto ekosistemine entegre olması bekleniyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Guggenheim Blockchain Ethereum Bitcoin Finans Dünya

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu? Kör Nokta SON BÖLÜM izle! ATV Kör Nokta 2. bölüm izleme linki var mı? Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda? FB Union SG maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 2.bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });