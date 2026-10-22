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Grayscale kriptodan fonlara geçişi kolaylaştırıyor

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Grayscale kriptodan fonlara geçişi kolaylaştırıyor
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Grayscale, uygun yatırımcıların kripto varlıklarını doğrudan fon paylarıyla değiştirebildiği yöntemi 10 ürününde sunuyor. Bitcoin, Ethereum ve altcoinleri kapsayan uygulama, nakde dönüşüm ihtiyacını azaltırken asgari yatırım ve aracılık şartları taşıyor.

Şirketin açıkladığı yöntemle yatırımcılar, ilgili ürüne dayanak oluşturan kripto varlığı aktararak karşılığında pay alabiliyor. Böylece önce kriptoyu satıp ardından elde edilen parayla fona yatırım yapma aşaması atlanabiliyor. Yatırımcı, varlığın fiyat hareketlerine fon payları üzerinden katılmayı sürdürüyor.

Kapsamda Bitcoin Mini Trust ETF ile Ethereum ve Solana staking fonlarının yanı sıra XRP, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, Hyperliquid, Sui ve Zcash ürünleri bulunuyor. Değişiklik, mevcut yatırım ürünlerine kripto varlıkla katılım yolunu genişletiyor.

10 ÜRÜNDE FARKLI YATIRIM EŞİKLERİ VAR

Grayscale'in 20 Ekim fiyatlarıyla hesapladığı yaklaşık asgari tutarlar, Solana ürününde 80 bin 300 dolardan başlıyor. Dogecoin için 95 bin 550 dolar, Ethereum için 232 bin 300 dolar ve XRP için 257 bin dolar gerekiyor. Bitcoin Mini Trust ETF'de ise tutar yaklaşık 364 bin 800 dolara ulaşıyor.

Şirket, bu rakamların ilgili kripto varlığın piyasa fiyatıyla birlikte değişeceğini belirtiyor. Açıklanan eşikler, söz konusu yöntemle katılım için geçerli. Borsadan tek tek fon payı satın almanın asgari bedelini göstermiyor.

İşlem yapmak isteyenlerin yetkili bir katılımcı kuruluşla veya bu kuruluşa erişim sağlayan bir aracıyla çalışması gerekiyor. Katılım, ürünün erişilebilirliğine, aracılık ücretlerine ve uygulanacak şartlara bağlı olarak gerçekleşiyor.

SAKLAMA YÜKÜ AZALABİLİR

Grayscale'e göre yöntem, yatırımcıların kriptolarını kendilerinin saklamasından doğan operasyonel yükü azaltabilir. Fon payları, aracı kurum veya emeklilik hesaplarında tutulabiliyor ve geleneksel portföy yönetimine dahil edilebiliyor. Şirket, işlem maliyetlerinin de düşebileceğini belirtiyor.

Kripto varlığın fon payına dönüştürülmesi, vergi yükümlülüklerini kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Grayscale, işlemin vergilendirilebilir bir olay yaratabileceğini ve aktarım sırasında fiyat kayması ya da zamanlama riski oluşabileceğini bildiriyor.

Alınan payların borsa fiyatı, fonun elindeki varlıkların değerinin üzerinde veya altında oluşabiliyor. Şirketin uyarısına göre transfer hataları ve saklama süreçlerindeki aksaklıklar da kayba yol açabilir. Kriptoyla katılım imkânı, varlığın fiyatındaki dalgalanmalardan kaynaklanan riski ortadan kaldırmıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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