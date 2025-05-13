Fartcoin'de Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler 1,00 ve 1,42 Dolar Aralığında

Fartcoin son yükselişin ardından fiyat, 1,42 dolarda dirençle karşılaştı. Bu seviyenin birkaç kez test edilmesine rağmen aşılmaması, piyasada momentumun zayıfladığına işaret ediyor. Yatırımcılar, fiyatın kısa süreli bir yatay aralıkta hareket edeceğini veya daha aşağıdaki destek seviyelerine geri çekileceğini düşünüyor.

Öne Çıkan Teknik Seviyeler

Direnç – 1,42 Dolar: Fiyat bu seviyenin altında sıkıştı, yükseliş baskısı azalmış görünüyor.

Destek – 1,00 Dolar: Bu seviye, daha önce oluşan güçlü bir yükseliş mumu sonrası test edilmedi. Piyasada boşluk bırakan bu tür hareketler genellikle tekrar test edilir.

Yükselen Hareketli Ortalamalar: Günlük ortalamalar yukarı yönlü hareket ederek fiyatı destekliyor.

1,00 dolardaki destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu seviye henüz test edilmedi ve teknik analize göre, fiyatın buraya geri çekilmesi olağan bir düzeltme olarak görülebilir. Bu durum, piyasaya hem yeniden toparlanma hem de yeni bir yükselişin başlaması için fırsat sunabilir.

Ayrıca, yükselen hareketli ortalamalar da bu destek bölgesine yaklaşarak ek bir güvence sağlıyor. Fiyat bu bölgeyi test edip üzerinde kalırsa, 1,42 doları aşma olasılığı güçlenir.

Şimdilik, fiyatın 1,00 ile 1,42 dolar arasında konsolide olması bekleniyor. 1,00 dolar desteğinin güçlü biçimde çalışması, yukarı yönlü trendin devamı için olumlu bir sinyal olur. Yeni bir yükseliş hareketinde işlem hacmindeki artış da dikkatle izlenmeli; çünkü bu, alıcıların kontrolü ele alıp yeni zirvelere yöneleceğinin göstergesi olabilir.