İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Fartcoin'de Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler 1,00 ve 1,42 Dolar Aralığında

Fartcoin'de Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler 1,00 ve 1,42 Dolar Aralığında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fartcoin güçlü bir yükseliş trendini sürdürüyor ancak 1,42 dolar seviyesindeki direnç, ivmenin şimdilik duraksadığını gösteriyor. Bu bölgede kısa vadeli bir yatay hareket bekleniyor. Olası bir geri çekilme, fiyatın yeniden güç toplayarak yukarı yönlü hareketini sürdürmesi için zemin hazırlayabilir. Peki, Fartcoin'de yükseliş devam edecek mi?

Fartcoin son yükselişin ardından fiyat, 1,42 dolarda dirençle karşılaştı. Bu seviyenin birkaç kez test edilmesine rağmen aşılmaması, piyasada momentumun zayıfladığına işaret ediyor. Yatırımcılar, fiyatın kısa süreli bir yatay aralıkta hareket edeceğini veya daha aşağıdaki destek seviyelerine geri çekileceğini düşünüyor.

Öne Çıkan Teknik Seviyeler

  • Direnç – 1,42 Dolar: Fiyat bu seviyenin altında sıkıştı, yükseliş baskısı azalmış görünüyor.
  • Destek – 1,00 Dolar: Bu seviye, daha önce oluşan güçlü bir yükseliş mumu sonrası test edilmedi. Piyasada boşluk bırakan bu tür hareketler genellikle tekrar test edilir.
  • Yükselen Hareketli Ortalamalar: Günlük ortalamalar yukarı yönlü hareket ederek fiyatı destekliyor.

1,00 dolardaki destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu seviye henüz test edilmedi ve teknik analize göre, fiyatın buraya geri çekilmesi olağan bir düzeltme olarak görülebilir. Bu durum, piyasaya hem yeniden toparlanma hem de yeni bir yükselişin başlaması için fırsat sunabilir.

Ayrıca, yükselen hareketli ortalamalar da bu destek bölgesine yaklaşarak ek bir güvence sağlıyor. Fiyat bu bölgeyi test edip üzerinde kalırsa, 1,42 doları aşma olasılığı güçlenir.

Şimdilik, fiyatın 1,00 ile 1,42 dolar arasında konsolide olması bekleniyor. 1,00 dolar desteğinin güçlü biçimde çalışması, yukarı yönlü trendin devamı için olumlu bir sinyal olur. Yeni bir yükseliş hareketinde işlem hacmindeki artış da dikkatle izlenmeli; çünkü bu, alıcıların kontrolü ele alıp yeni zirvelere yöneleceğinin göstergesi olabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Tekke'yi kızdıran soru: Kabul etmiyorum, Galatasaray'a gidemez
title