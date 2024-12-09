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Eski Binance CEO'sundan Amazon için Bitcoin formülü

Eski Binance CEO'sundan Amazon için Bitcoin formülü
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Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, Amazon için yeni bir strateji sundu. CZ, e-ticaret devinin Bitcoin rezervi tartışmalarının ortasında, öncelikle Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlamasının daha uygun olacağını belirtti.

CZ'nin önerisi, Amazon'un kripto para dünyasına adım adım ve sürdürülebilir bir şekilde girmesini hedefliyor. Eski Binance CEO'su, Bitcoin ödemelerinin güvenilirliğine ve aracısız yapısına dikkat çekiyor.

Bitcoin Ödemeleri E-ticarette Yeni Dönem Başlatabilir

Amazon için sunulan öneri, e-ticaret devinin kripto para dünyasına geçişini kolaylaştırmayı planlıyor. Bitcoin ödemelerinin işlem onaylarında gecikmeler yaşanabilse de sistemin güvenilir şekilde çalıştığını belirten CZ, geleneksel finansal sistemlere kıyasla aracı veya onay gerektirmemesinin önemli bir avantaj olduğunu söylüyor.

Bu hamle, Amazon için yeni fırsatlar yaratabilir. Şirketin varlık yapısını çeşitlendirmesinin ötesinde, e-ticaret sektöründe Bitcoin ödemelerinin öncüsü konumuna gelmesini kolaylaştırabilir.

CZ'nin önerisi, kripto para pazarında geniş yankı uyandırdı. Bitcoin ödemelerinin e-ticaret platformlarında yaygınlaşması, dijital varlıkların günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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