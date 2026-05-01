CryptoQuant Bitcoin'in nisan rallisini yapay bularak düşüş riski görüyor

CryptoQuant, yayımladığı raporda, Bitcoin fiyatının yükselmesine rağmen spot talebin gerilemesi arasındaki ayrışmanın, zincir üstü verilerdeki en belirgin spekülatif sinyal olduğunu vurguladı. Firma, piyasada Bitcoin’i satın alan marjinal alıcının yapısının yapısal olmaktan ziyade spekülatif olduğunu belirtti.

Bitcoin nisan ayında yaklaşık yüzde 20 yükselerek 66 bin dolardan 79 bin dolara çıktı. Ancak kripto analiz firması CryptoQuant, bu rallinin tamamen süresiz vadeli işlem (perpetual futures) talebindeki büyümeyle gerçekleştiğini ve spot talebin aynı dönemde daraldığını ortaya koydu.

Bitcoin yayım sırasında 77 bin dolar civarında işlem görüyor. CryptoQuant, 79 bin dolardan gelen düzeltmenin yalnızca vadeli işlem talebiyle yükselen rallilerin tipik seyriyle örtüştüğünü kaydetti.

2022 AYI PİYASASI BENZERLİĞİ

Mevcut talep yapısı, 2022 ayı piyasasının başlangıç dönemine benziyor. O dönemde de vadeli işlem talebi artarken spot talep gerilemiş ve ardından uzun süreli bir fiyat düşüşü yaşanmıştı. CryptoQuant, "Tarihsel veriler bu yapının anlamlı bir düşüş riski taşıdığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Firmanın Boğa Skoru Endeksi de uyarı veriyor. Piyasa ve ağ aktivitesini 100 üzerinden ölçen endeks, fiyat artışına rağmen nisan ayında 50'den 40'a geriledi. CryptoQuant, 40 seviyesinin tarihsel olarak fiyat zayıflığının devam ettiği dönemlerle örtüştüğünü aktardı.

RALLİNİN ARKASINDA STRATEGY Mİ VAR?

Rapor, farklı bir değerlendirmeyle de çelişiyor. Bitwise baş yatırım sorumlusu Matt Hougan bu hafta yayımladığı notta, Bitcoin hazine şirketi Strategy'nin son rallinin en büyük tek etkeni olduğunu savunmuştu. Hougan, 1 Mart'tan bu yana borsa yatırım fonlarından gelen 3,8 milyar dolarlık güçlü alımları ve uzun vadeli yatırımcıların yeniden alıma geçmesini de destekleyici faktörler arasında saydı.

Serkan KÖSE
