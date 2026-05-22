Coinbase yapay zeka ve Çin temalı vadeli işlem kontratlarını listeleyecek

Duyuruya göre Coinbase, Nasdaq'ta listelenen ilk 100 firmayı takip eden Tech100 (TEK) kontratının yanı sıra yapay zeka, ABD ulusal güvenlik sektörleri ve Çin'e maruziyet sağlayan üç tematik kontratı listeleyecek. Kontratlar 8 Haziran'dan itibaren işleme açılacak.

Kontratlar Coinbase Derivatives üzerinden işlem görecek ve ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) denetiminde olacak. "Perpetual-style" (perp benzeri) ürünler, dayanak endeksi yakından takip etmek için fonlama oranlarını kullanırken yatırımcılara 7/24 erişim sunuyor.

Tematik kontratlar MarketVector'ın mevcut US Listed AI 10, US Listed Defense 10 ve US Listed China 10 endekslerini temel alıyor. Endeksler her bir sektörün en büyük 10 şirketini izleyecek şekilde tasarlandı.

China10 (CHN) kontratı, Nasdaq ve NYSE gibi borsalarda işlem gören Çinli şirketlerin hisselerini temsil eden en büyük veya en likit 10 Amerikan Saklama Makbuzu'nu (ADR) takip edecek. Endeks Alibaba, Baidu ve JD.com gibi isimleri kapsıyor.

MarketVector'ın AI10 endeksi, gelirlerinin en az yüzde 50'sini yapay zeka altyapısı, verisi ve uygulamalarından elde eden işletmeleri takip ediyor. Endekste Nvidia, Microsoft, Amazon, Google'ın ana şirketi Alphabet, Meta, Oracle ve Palantir gibi şirketler yer alıyor.

Endeksler zaman zaman örtüşen şirketler içeriyor. Alibaba hem yapay zeka hem de Çin endeksinde yer alırken Palantir, AI10 ve Defense10 endekslerinin ikisinde birden bulunuyor.

COİNBASE TÜREV İŞ HATTINI MAG7 VE KRİPTO İLE GENİŞLETMİŞTİ

Borsa son bir yılda türev ürün hattını sürekli genişletti. Coinbase, Temmuz 2025'te seçili altcoinler için perp benzeri kripto vadeli işlemlerini devreye aldı. Mart'ta ise Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ve Tesla gibi "muhteşem 7" (Magnificent Seven) olarak anılan likit hisseler için hisse senedi vadeli işlemlerini başlattı.

Şirket ayrıca aynı yedi hisse senedi ile BlackRock'ın spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerini takip eden "Mag7 + Crypto Equity Index Futures" ürününü de listeledi.