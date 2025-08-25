Coinbase saldırganı 8 milyon dolarlık Solana aldı

Blockchain analistleri tarafından "Coinbase hackerı" olarak etiketlenen bir cüzdan, pazar günü yaklaşık 8 milyon dolar değerinde Solana (SOL) satın aldı. İşlemler, DAI'nin USDC'ye çevrilip Solana ağına aktarılmasının ardından gerçekleştirildi.

Saldırganın Solana Hamlesi Kayıpla Sonuçlandı

Analistlere göre hacker, toplamda 38.126 Solana aldı ve bu alımlar ortalama 209 dolar seviyesinden gerçekleşti. Ancak Solana şu anda 202,15 dolardan işlem gördüğü için, hacker şimdilik kâğıt üzerinde zarar etmiş durumda.

Arkham tarafından "Coinbase hackerı" olarak işaretlenen bu cüzdanın, 300 milyon doların üzerinde kullanıcı fonunu ele geçiren saldırıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Söz konusu adres, temmuz ayında 26.762 Ether satarak yaklaşık 69,25 milyon dolar elde etmişti.

Uzmanlara göre bu tür işlemler genellikle piyasa zamanlamasından çok, fonların izini kaybettirmeye yönelik oluyor. Daha önce Radiant Capital saldırısından elde edilen 49,5 milyon dolar da benzer şekilde çeşitli alım satım işlemleriyle 105 milyon doların üzerine çıkmıştı.

Buna karşın tüm hackerlar başarılı olamıyor. Temmuz ayında başka bir cüzdanın yanlış zamanda yaptığı işlemler sonucu 6,9 milyon dolar kayıp yaşadığı biliniyor. Güvenlik araştırmacıları, "Hackerlar ticaret konusunda genellikle başarısız oluyor." değerlendirmesinde bulunuyor.