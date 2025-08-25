Coinbase saldırganı 8 milyon dolarlık Solana aldı

Coinbase saldırganı 8 milyon dolarlık Solana aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase hackerı olarak tanımlanan cüzdan, 8 milyon dolarlık Solana satın aldı. Çalıntı fonlarla yapılan işlem, kripto güvenlik topluluğunun radarına takıldı.

Blockchain analistleri tarafından "Coinbase hackerı" olarak etiketlenen bir cüzdan, pazar günü yaklaşık 8 milyon dolar değerinde Solana (SOL) satın aldı. İşlemler, DAI'nin USDC'ye çevrilip Solana ağına aktarılmasının ardından gerçekleştirildi.

Saldırganın Solana Hamlesi Kayıpla Sonuçlandı

Analistlere göre hacker, toplamda 38.126 Solana aldı ve bu alımlar ortalama 209 dolar seviyesinden gerçekleşti. Ancak Solana şu anda 202,15 dolardan işlem gördüğü için, hacker şimdilik kâğıt üzerinde zarar etmiş durumda.

Arkham tarafından "Coinbase hackerı" olarak işaretlenen bu cüzdanın, 300 milyon doların üzerinde kullanıcı fonunu ele geçiren saldırıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Söz konusu adres, temmuz ayında 26.762 Ether satarak yaklaşık 69,25 milyon dolar elde etmişti.

Uzmanlara göre bu tür işlemler genellikle piyasa zamanlamasından çok, fonların izini kaybettirmeye yönelik oluyor. Daha önce Radiant Capital saldırısından elde edilen 49,5 milyon dolar da benzer şekilde çeşitli alım satım işlemleriyle 105 milyon doların üzerine çıkmıştı.

Buna karşın tüm hackerlar başarılı olamıyor. Temmuz ayında başka bir cüzdanın yanlış zamanda yaptığı işlemler sonucu 6,9 milyon dolar kayıp yaşadığı biliniyor. Güvenlik araştırmacıları, "Hackerlar ticaret konusunda genellikle başarısız oluyor." değerlendirmesinde bulunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title