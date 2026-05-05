Coinbase iş gücünde yapay zeka odaklı yapıya geçiyor

Kripto borsası Coinbase, piyasa düşüşü ve yapay zeka odaklı operasyonel dönüşüm kapsamında yaklaşık 680 kişiyi işten çıkarıyor. Nasdaq'ta işlem gören şirketin 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 4.900 çalışanı bulunuyordu.

Şirket CEO'su Brian Armstrong işten çıkarmaları X hesabından doğruladı. Armstrong, "Şu anda düşüş piyasasındayız ve maliyet yapımızı şimdi ayarlamamız gerekiyor. Böylece bu dönemden daha yalın, daha hızlı ve daha verimli çıkacağız." dedi.

Armstrong, şirketin "yalın, hızlı ve yapay zeka odaklı" olarak yeniden inşa edildiğini belirtti. "Yapay zeka ile çekirdeğimizde, kuruluş dönemindeki hız ve odağa geri dönmeliyiz." ifadesini kullandı.

Coinbase geçen yılın dördüncü çeyreğinde 667 milyon dolar net zarar açıklamıştı. 2025 yılı toplam net geliri 1,26 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 51 düştü. Şirketin ilk çeyrek bilançosu 7 Mayıs'ta açıklanacak.

Yeniden yapılanmanın temel nedeni şirketin yapay zeka odaklı operasyonlara geçiş stratejisi olarak gösterildi. Armstrong, Coinbase'i "insanların çevresinde hizaladığı bir zeka olarak" yeniden kurduğunu söyledi.

Şirket daha yatay bir organizasyon yapısına geçecek ve "salt yönetici" pozisyonlarını kaldıracak. Bunun yerine yapay zeka ajan filolarını yönetebilen yeteneklere odaklanılacak.

Armstrong, "Geçen yıl mühendislerin yapay zeka ile bir ekibin haftalarca süren işini günlerde tamamladığını izledim. Teknik olmayan ekipler artık üretim kodu yazıyor ve iş akışlarımızın çoğu otomatikleşiyor." dedi.

KRİPTO SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI SÜRÜYOR

Coinbase'in kararı sektördeki geniş çaplı işten çıkarma dalgasına ekleniyor. Crypto.com mart ayında yüzde 12 personel azaltımı duyurmuştu. Gemini şubatta 200 pozisyonu kapatma planını açıklamıştı. Jack Dorsey'nin Block şirketi ise aynı ay iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ını çıkarmıştı. Coinbase hissesi salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4 artışla 211 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

