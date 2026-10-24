Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bitcoin'de yapay zeka riskine karşı yeni önlem

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin'de yapay zeka riskine karşı yeni önlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin Core geliştiricileri, yapay zekayla kolayca bulunabilen güvenlik açıkları için kuralları değiştirdi. Bu kapsamdaki sorunların düzeltmeleri daha hızlı yayımlanacak. Uzun süreli gizlilik yerine, güncellemeyle birlikte güvenlik duyurusu yapılacak.

Yeni politika, Bitcoin ağındaki işlemleri ve blokları doğrulamak için kullanılan Bitcoin Core yazılımındaki açıkların nasıl ele alınacağını düzenliyor. Geliştiriciler, bildirilen bir sorunu incelerken artık ne kadar kolay keşfedilebildiğini de açıklama takviminin belirlenmesinde kullanacak.

Değişikliği hazırlayan Chaincode Labs geliştiricisi Antoine Poinsot, kolayca bulunabilen veya yeniden keşfedilebilen açık bildirimlerinde artış yaşandığını belirtti. Poinsot'ya göre büyük dil modelleri, bazı yazılım sorunlarını bulmayı ve dikkat çekmeden yapılan güvenlik düzeltmelerini fark etmeyi kolaylaştırıyor.

DÜZELTMELER DESTEKLENEN SÜRÜMLERE GELECEK

Yeni kurallar, basit bir yapay zeka komutu gibi az çaba gerektiren yöntemlerle bulunabilen açıkları ayrı bir kategoriye alıyor. Bu sınıflandırma yalnızca yapay zekanın keşfettiği sorunlarla sınırlı tutulmuyor.

Kolay keşfedilebilir olarak değerlendirilen açıklar için desteklenmeye devam edilen her ana sürüme düzeltme hazırlanacak. Bu düzeltmeleri içeren ara güncellemeler mümkün olan en kısa sürede yayımlanacak. Aynı zamanda soruna ilişkin bilgi veren bir güvenlik duyurusu paylaşılacak.

Böylece bu kapsamdaki açıklar, önem derecesine göre uygulanan standart gizlilik sürelerini beklemeyecek. Amaç, saldırganların da kolayca bulabildiği bir sorun için kullanıcıları düzeltilmiş yazılıma ulaşmadan bekletmemek olacak.

UZUN BEKLEME SÜRESİ HER AÇIK İÇİN KALKMIYOR

Bitcoin Core'un önceki yaklaşımı, açıkların ayrıntıları duyurulmadan önce kullanıcılara güncelleme için zaman tanımaya ağırlık veriyordu. Poinsot, ağa katılanların yazılımı yavaş güncellemesinin bu tercihte etkili olduğunu belirtti.

Yeni kategoriye girmeyen açıklar için önem derecesine bağlı takvim korunuyor. Düşük önem derecesindeki sorunlar, düzeltmeyi içeren ana sürümden iki hafta sonra açıklanıyor. Orta ve yüksek önem derecesindeki açıklarda ise etkilenen son sürümün destek süresinin bitmesi bekleniyor. Ayrıntılar bu tarihten iki hafta sonra paylaşılıyor.

Değişiklik, projenin GitHub üzerindeki güvenlik politikası metnine kabul edilerek işlendi. Güncelleme, bütün açıkların hemen duyurulması yerine kolay keşfedilebilen sorunlarda düzeltme ve bilgilendirme sürecini hızlandırıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı