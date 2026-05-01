Bitcoin madencisi MARA milyar dolarlık enerji santralini satın aldı

Bitcoin madencilik devi MARA Holdings, Ohio’daki Long Ridge Enerji’yi 1,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Şirket, 505 megavatlık doğalgaz santralini ve 1.600 dönümlük araziyi bünyesine katarak veri merkezi odaklı dijital altyapı kampüsüne dönüştürmeyi planlıyor.

Satın alma bedelinin en az 785 milyon dolarlık kısmı mevcut borcun devralınmasıyla karşılanacak. Kalan tutar nakit olarak ödenecek ve Barclays'in sağladığı köprü krediyle desteklenecek.

MARA, satın alımın 2025'in ikinci yarısı performansına göre yıllık yaklaşık 144 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) katkısı sağlamasını bekliyor. Şirket, tesisi 1 gigavatın üzerinde kapasiteye sahip entegre bir dijital altyapı kampüsüne dönüştürmeyi hedefliyor. Enerji üretimi, su, arazi ve fiber bağlantı tek bir lokasyonda birleşecek.

MARA CEO'SU THİEL YAPAY ZEKA KAMPÜSÜ SİNYALİNİ VERDİ

Şirket CEO'su Fred Thiel, tesisi "büyük ölçekli enerji, yakıt arzı ve şebeke bağlantısını tek noktada sunan yüksek verimli bir enerji platformu" olarak tanımladı. Thiel, sahanın amiral gemisi niteliğinde bir yapay zeka kampüsüne dönüştürülmek üzere konumlandığını belirtti. Birden fazla potansiyel yapay zeka ve bilgi teknolojileri kiracısından halihazırda talep geldiğini ekledi.

MARA'NIN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ HIZLANIYOR

Satın alım, MARA'nın saf Bitcoin madenciliğinin ötesine geçme stratejisindeki en büyük adım olarak öne çıkıyor. Şirket yaklaşık bir ay önce 15.133 Bitcoin'i 1,1 milyar dolara satmış ve elde ettiği geliri 2030 ve 2031 vadeli dönüştürülebilir tahvillerinin geri alımında kullanmıştı.

MARA mart ayında hazine politikasını revize ederek bilançosunda tuttuğu Bitcoin'lerin satışına da olanak tanımıştı. Önceki politika yalnızca yeni üretilen Bitcoin'lerin satışına izin veriyordu. Bu değişiklik, şirketin enerji ve veri merkezi yatırımlarına kaynak aktarma iradesini yansıtıyor.

