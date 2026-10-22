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Bitcoin haftanın zirvesinden geri çekildi

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Bitcoin haftanın zirvesinden geri çekildi
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Bitcoin, 85 bin dolara yaklaşmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Fiyatın 82 bin dolar bölgesine gerilemesiyle önceki günkü toparlanmanın önemli bölümü silindi. Ethereum da değer kaybederken Bitcoin'de 84 bin doların yeniden aşılması önem kazandı.

Binance'in Bitcoin/USDT piyasasında son 24 saatin en yüksek fiyatı 84 bin 898, en düşük fiyatı ise yaklaşık 82 bin 239 olarak kaydedildi. Bitcoin, bu aralıktaki zirveden yaklaşık yüzde 3,1 geriledi. Son tamamlanan dört saatlik mum da 82 bin 925 dolarda kapanarak fiyatın 84 bin doların altında kaldığını gösterdi.

ABD BORSALARININ DESTEĞİ KALICI OLMADI

Önceki gün kripto piyasasında görülen yükseliş, ABD'de teknoloji hisselerinin değer kazandığı işlem seansına denk gelmişti. SpaceX'in beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçları, şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin ardından piyasalara destek verdi. Nasdaq Composite endeksi seansın ilk bölümünde yaklaşık yüzde 0,7 yükseldi.

SpaceX, üçüncü çeyrekte gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 161 artırarak 14,6 milyar dolara çıkardı. Şirketin net kârı 4,4 milyar dolar oldu. Bilançonun ardından riskli varlıklara yönelen alımlar Bitcoin'e de eşlik etti.

84 BİN DOLAR YENİDEN DİRENÇ OLDU

Son geri çekilme, Bitcoin'i analistlerin izlediği dirençlerin yeniden altına taşıdı. Analist Shayan'ın değerlendirmesinde 85 bin 600-86 bin 600 dolar aralığı, kısa vadede izlenecek bölge olarak öne çıkıyor. Günlük grafikte 86 bin dolar üzerinde belirgin bir kapanış yapılması, 90 bin dolara doğru ilerlemenin koşulu olarak gösteriliyor.

Analistin dört saatlik grafikte işaret ettiği 84 bin-84 bin 300 dolar aralığı, son geri çekilmeyle yeniden fiyatın üzerinde kaldı. Bitcoin'in bu bölgeyi geri alması, üst dirençlerin yeniden sınanabilmesi açısından önem taşıyor. Önceki günkü yükseliş, 86 bin dolar üzerinde günlük kapanış koşulunu karşılamadı.

Aşağı yönde Shayan, yaklaşık 80 bin dolar çevresini alıcıların daha önce devreye girdiği destek olarak izliyor. Bu alanın kaybedilmesi halinde 75 bin-78 bin dolar bölgesine geri çekilme riski bulunduğunu belirtiyor.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 229 dolardan, Ethereum ise 2 bin 427 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp Bitcoin'de yaklaşık yüzde 0,95, Ethereum'da yüzde 0,94 düzeyinde bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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