Bitcoin 82 bin dolara düşmesiyle kripto piyasasında milyarlar silindi
Güncelleme:
Bitcoin'in 82 bin dolara gerilemesiyle kaldıraçlı pozisyonlarda yaklaşık 2 milyar dolarlık tasfiye yaşandı. ETF çıkışları ve makro belirsizlikler piyasayı baskılarken analistler "maksimum acı" seviyesine dikkat çekiyor.

Kripto para piyasaları bugün sert bir satış dalgasıyla sarsıldı ve Bitcoin fiyatı 82.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu geri çekilme sırasında yaklaşık 2 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken, toplam piyasa değeri bahar aylarından bu yana ilk kez 3 trilyon doların altına indi. Analistler, kısa vadeli yatırımcıların teslimiyeti ve likidite azlığının düşüşü hızlandırdığını belirtiyor.

Kurumsal Yatırımcılardan Tarihi Çıkış

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 396 binden fazla yatırımcının pozisyonu kapandı. Merkeziyetsiz borsa Hyperliquid üzerindeki 36,78 milyon dolarlık tekil Bitcoin işlemi, en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Binance ve OKX gibi borsaların tasfiye verilerini gecikmeli paylaşması nedeniyle gerçek tablonun daha ağır olabileceği tahmin ediliyor.

Piyasa verilerine göre spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), perşembe günü 903 milyon dolarlık net çıkışla lansmandan bu yana en büyük ikinci kaybını yaşadı. Bitcoin, ekim ayındaki tarihi zirvesinden yüzde 30 değer kaybederek 2022 çöküşünden bu yana en kötü aylık performansına ilerliyor.

BRN Araştırma Müdürü Timothy Misir, Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 11'e düşerek "aşırı korku" sinyali verdiğini belirtti. Misir, "Bitcoin şu an teslimiyet bölgesinde ve piyasa mantıktan ziyade zorunlu tasfiyelerle hareket ediyor. Kurumsal girişler yeniden başlayana kadar savunmada kalmak tek rasyonel duruş." değerlendirmesini yaptı.

Bitwise Avrupa Araştırma Müdürü Andre Dragosch ise piyasanın "maksimum acı" bölgesine yaklaştığını ifade etti. Dragosch, BlackRock'ın IBIT fonunun ortalama maliyeti olan 84.000 dolar ile MicroStrategy'nin maliyet tabanı olan 73.000 dolar seviyelerine dikkat çekti. Bu seviyelerin test edilmesinin döngüsel bir sıfırlanma anlamına gelebileceğini vurguladı.

Bitcoin 82.500 dolar civarında işlem görürken Ethereum, Solana ve BNB gibi önde gelen alternatif kripto paralar da çift haneli değer kayıpları yaşadı.

Burak KÖSE
