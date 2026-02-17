Bitcoin, 68.000 dolar seviyesinde baskı altında kalmaya devam ediyor

Bitcoin (BTC), piyasadaki panik göstergelerinin gerilediği ve göreceli bir istikrar sinyali verdiği bir ortamda bile yukarı yönlü ivme kazanamıyor. Volmex verilerine göre yatırımcıların dört haftalık fiyat dalgalanmasına ilişkin beklentilerini yansıtan 30 günlük zımni volatilite endeksi yıllık bazda yüzde 52'ye geriledi. Bu düşüş, ay başında endeksin yaklaşık yüzde 48'den yüzde 100'e yakın seviyelere sıçradığı döneme kıyasla belirgin bir normalleşmeye işaret ediyor. Söz konusu sıçrama, BTC'nin 60.000 dolar seviyesine kadar sert bir düşüş yaşadığı dönemde gerçekleşmişti.

Volatilitedeki bu gerileme, yatırımcıların opsiyon veya korunma araçlarına yönelik taleplerinin düşüş dönemine kıyasla önemli ölçüde azaldığını ve paniğin hafiflediğini gösteriyor. Opsiyonlar, fiyat dalgalanmalarına karşı sigorta niteliğinde türev sözleşmelerdir. Alım opsiyonu yukarı yönlü fiyat hareketlerinden kazanç sağlarken, satım opsiyonu aşağı yönlü risklere karşı koruma sunar. Bu enstrümanlara olan talep, zımni volatiliteyi doğrudan etkiler.

PANİK HAFİFLEDİ ANCAK TALEP ZAYIF

Bitfinex analistleri, zımni volatilitenin düştüğünü ve kaldıraç azaltma sürecinin ivme kaybettiğini belirterek piyasadaki yeni istikrarın ve paniğin hafiflemesinin altını çizdi. Ancak bu durum, fiyatlara güçlü bir yansıma bulamıyor. BTC, haber yayımlandığı sırada 68.000 doların hemen altında, son 24 saatte yüzde 1,2 değer kaybetmiş şekilde işlem görüyordu. Ay başındaki satış dalgası 6 Şubat'ta 60.000 dolar civarında sona ererek bir toparlanma başlatmış olsa da fiyatlar o tarihten bu yana 70.000 doların üzerinde kalıcı bir tutunma sağlayamadı.

Bitfinex analistleri bu durumu, "Fonlama oranları, agresif bir kaldıraçlı yeniden pozisyonlanma iştahını henüz göstermiyor. Türev piyasaları da yeniden alımdan ziyade istikrar sürecinin devam ettiğine işaret ediyor." sözleriyle değerlendirdi.