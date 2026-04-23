Birleşik Krallık'ta kripto ETN'lere vergi muafiyetli yol açıldı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Stratiphy kullanıcıları, artık Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) işlem gören 21Shares kripto ETN'lerine IFISA paketi aracılığıyla yatırım yapabilecek. Bu yapı, dayanak tokenlara doğrudan sahip olmaksızın dijital varlık maruziyet imkânı sunuyor.

Gelişme, Birleşik Krallık dijital varlık piyasası açısından kritik bir dönüm noktasına denk geliyor. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin (HMRC) cari vergi yılı başından itibaren yürürlüğe giren kuralına göre kripto ETN'lerin yeni alımları artık sadece IFISA çerçevesinde tutulabiliyor geleneksel ISA kapsamında tutulamıyor. Bugüne kadar her iki ürünü tek bir çözümde sunacak yetkilendirilmiş bir yatırım platformu bulunmuyordu.

Bu noktaya iki düzenleyici adım aracılığıyla ulaşıldı. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Ekim 2025'te bireysel yatırımcıların Bitcoin veya Ethereum'a bağlı kripto ETN almasının önündeki dört yıllık yasağı kaldırdı. Akabinde HMRC, 2026 başında bu ürünlerin yeni alımlarının yalnızca IFISA çerçevesinde tutulabileceğini karara bağladı.

21SHARES VE PAZAR KONUMU

Stratiphy CEO'su Daniel Gold, "Bu önemli evrimin öncüsü olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. Gold, yürürlüğe giren düzenleyici değişikliklerle birlikte yatırımcıların dijital varlık maruziyetini korumak için basit ve mevzuata uygun bir yola ihtiyaç duyduğunu belirterek IFISA onayı ve 21Shares ortaklığının tam da bu ihtiyacı karşıladığını ekledi.

21Shares, küresel ölçekte en büyük kripto borsada işlem gören ürün (ETP) sağlayıcıları arasında yer alıyor. Şirketin ürünleri, Ekim 2025'ten bu yana LSE'deki kripto ETN işlem hacminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor. Günlük ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 6 milyon sterlin (8,1 milyon dolar) seviyesinde seyrediyor.