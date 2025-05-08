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Binance kurucusu CZ Trump'tan af talep etti

Binance kurucusu CZ Trump'tan af talep etti
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Kripto para borsası Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), ABD Başkanı Donald Trump'tan af talep ettiğini resmen onayladı. Kara para aklamayla mücadele programını etkili şekilde yürütememe suçlamasıyla dört ay hapis yatan Zhao, avukatları aracılığıyla iki hafta önce başvurusunu yaptığını açıkladı. Başvuru, Trump'ın Ross Ulbricht ve BitMEX kurucularına af verdiği dönemde geldi.

Kripto para dünyasının etkili figürlerinden biri olan Changpeng Zhao, katıldığı bir podcast'te ABD başkanlık affı talebini resmen bildirdi. Mart ayında Trump ailesiyle iş bağlantıları kurarak af arayışında olduğuna dair çıkan haberleri reddetmişti. Ancak podcast'te "Madem böyle bir makale yazıyorlar, biz de resmi olarak başvurabiliriz." diyerek medya raporlarının kendisini harekete geçirdiğini belirtti.

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Changpeng Zhao, dinleyicilerle buluşan podcast programında, Trump'tan af talebinin detaylarını paylaştı. Eski Binance CEO'su, af başvurusunu avukatları aracılığıyla iki hafta önce resmi olarak sunduğunu açıkladı.

Zhao, mart ayında dolaşan haberlere atıfta bulunarak " haberler yayınlandıktan sonra başvurduk." ifadelerini kullandı. Bu haberler, CZ'nin Trump ailesiyle bağlantılı kripto girişimleriyle iş anlaşmaları görüşmeleri sırasında af aradığını iddia ediyordu.

O dönemde sosyal medya platformu X'te açıklama yapan Zhao "Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Makaleler gerçekleri yanlış aktardı." diyerek haberleri yalanlamıştı. Ancak "Hiçbir suçlu, özellikle de ABD tarihinde tek bir suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan tek kişi olarak, bir affı reddetmez." sözleriyle af ihtimaline de kapıyı kapatmamıştı.

Zhao, geçtiğimiz yıl eylül ayında özgürlüğüne kavuşmuştu. Nisan 2024'te "etkili bir kara para aklamayla mücadele programı" sürdüremediğini kabul ettikten sonra dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Binance, aynı dava kapsamında 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul ederken, Zhao'ya da 50 milyon dolar para cezası verilmişti.

Af talebine rağmen CZ, yeniden Binance'in başına geçme niyetinde olmadığını da belirtti. Şirketin en büyük hissedarı olarak kalmaya devam eden Zhao "Tekrar Binance'in CEO'su olmayı düşünmüyorum." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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