Amerika kripto alanında küresel liderliğini ilan etti

Amerika kripto alanında küresel liderliğini ilan etti
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ABD Başkanı Donald Trump, stablecoinler için federal düzenleyici çerçeve oluşturan GENIUS Yasası'nı imzaladı. Yasa, stablecoinlerin ABD doları ile tam desteklenmesini zorunlu kılıyor ve büyük ihraççılar için yıllık denetim getiriyor. Trump, bu adımın Amerika'nın küresel finans teknolojilerindeki hakimiyetini pekiştireceğini belirtti.

Kripto para dünyasında tarihi bir an yaşanıyor. Trump'ın imzaladığı GENIUS Yasası, ABD'nin stablecoin piyasasında net kurallar belirlediği ilk kapsamlı mevzuat olma özelliği taşıyor. Tether ve Circle gibi dev şirketlerin CEO'larının da katıldığı törende Trump, Amerika'nın küresel finans teknolojilerindeki hakimiyetini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Trump ABD'yi Stablecoin Liderliğine Taşıyan Yasayı İmzaladı

GENIUS Yasası, Temsilciler Meclisi'nden 308-122 oyla geçerek Trump'ın masasına ulaştı. Yasanın geçiş süreci tamamen pürüzsüz olmasa da son oylamada güçlü destek aldı.

Yasa, stablecoin ihraççılarının sıkı kuralları şart koşuyor. Özellikle piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca yabancı firmalar için özel düzenlemeler belirlendi.

Trump, imza töreninde Amerika'nın küresel finans ve kripto teknolojisi alanındaki hakimiyetini pekiştirmek için dev bir adım attıklarını belirtti. Başkan, Biden yönetiminden bu yana uzun bir yol kat ettiklerini ve o dönemde kripto alanının ne hakkında konuştuğunun bilinmediğini söyledi.

Yasanın kabulü öncesinde bazı Demokratlar, Trump ailesinin işlettiği World Liberty Financial USD projesi nedeniyle çıkar çatışması endişelerini dile getirdi. Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nin başta gelen Demokratı Maxine Waters, olası çıkar çatışmasına dikkat çekerek yabancı ihraççılarla ilgili endişelerini aktardı.

Tether'in USDT'si toplam stablecoin arzında 162 milyar doları oluştururken, Circle'ın USDC'si yaklaşık 63 milyar doları oluşturuyor. GENIUS Yasası'nın uygulanması bu büyük oyuncuların faaliyet standartlarını yeniden şekillendirecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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