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ABD hükümeti Bitcoin rezervi için harekete geçiyor

ABD hükümeti Bitcoin rezervi için harekete geçiyor
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Kripto para piyasalarında Bitcoin hakimiyeti son 30 günde yüzde 7,20 düşüşle yüzde 56,63 seviyesine geriledi. VanEck'in Bitcoin için 180.000 dolar tahmini ve Bitfinex analistlerinin olumlu değerlendirmeleri, piyasalarda iyimser beklentileri güçlendiriyor.

ABD hükümetinin Bitcoin (BTC) arzının yüzde 5'ini satın alma önerisi, kripto para piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Trump destekçisi Senatör Lummis'in sunduğu tasarı, 1 milyon Bitcoin'in en az 20 yıl tutulmasını öngörüyor. Collective Shift CEO'su Ben Simpson, stratejik rezerv tasarısının onaylanması durumunda Bitcoin fiyatında volatilite beklediklerini belirtti.

ABD 1 Milyon Bitcoin Alımına Hazırlanıyor

Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesinde dengelenmesi, spot alımların gücünü gösteriyor. Bitfinex analistleri, makul kaldıraç seviyelerinin piyasaya istikrar sağladığını vurguluyor. Olası düşüşlerin kısa vadeli olacağı ve yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceği değerlendiriliyor.

Senatör Lummis'in stratejik rezerv tasarısı, Trump'ın seçim zaferi sonrası gündeme geldi. Tasarı, ABD hükümetinin Bitcoin'i uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirmesini hedefliyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini daha da artırabilir.

Bitcoin'in altın için mükemmel bir ikame ve gerçek bir değer deposu olduğuna inananların sayısı her geçen gün artıyor. VanEck'in kripto boğa piyasasının yeni bir aşamaya girdiğini açıklaması ve 180.000 dolar hedefini teyit etmesi, piyasalardaki güveni pekiştiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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