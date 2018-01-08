Iot Teknolojisi Mağazalarda

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, perakendecilerin izleme ve bakımdan, lokasyona dayalı servislere kadar IoT'yi benimsemeleri, müşteri deneyiminin geliştirilmesine ve karlılığın artmasına neden oluyor.



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Normal mağazalar, IoT teknolojisi sayesinde online alışverişle rekabet edebiliyor, tüketiciler için eşsiz, kişiselleştirilmiş ve cazip mağaza içi deneyimleri sunabiliyorlar. 2019'a kadar perakende kurulumlarının %79'u IoT teknolojisini benimsemiş olacak ve %77'si bunun sektörü dönüştüreceğine inanıyor.



IoT gerçeği endüstriye göre değişiyor. Aruba'nın 'IoT'nin Bugünü ve Yarını' raporu, perakende ve dağıtım alanındaki en popüler bağlantılı cihazlardan bazılarını şöyle tespit etti: barkod okuyucuları, kişisel mobil cihazlar ve akıllı hoparlörler/ TV/ ses sistemleri.



Rapor şunları da ortaya çıkardı:



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IoT, perakendede, izleme ve bakımdan (araştırmaya katılan insanların %68'i IoT'yi bunun için kullandıklarını söylediler) lokasyon temelli servislere (%57) kadar kullanılıyor.



IoT'nin kazançları arasında şunlar var: iyileştirilmiş müşteri deneyimi (katılımcıların yüzde 81'i bunu belirtiyor); organizasyonun görünürlüğünün iyileşmesi (%78'i bunu kabul ediyor) ve artan karlılık (%74'ünün kabulü).



IoT'den gelen tehditler şunları kapsıyor: kötü amaçlı yazılımlar (%41), casus yazılımlar (%31) ve kimlik avcılığı (%25).



Kazançlar kendini gösteriyor, ancak IoT teknolojisini benimsemek güvenlik riskleri taşımıyor da değil. IoT'yi kendi işlerinde kullanan kuruluşların (Aruba araştırmasına katılan) %84'ü IoT ile ilgili bir güvenlik ihlali yaşamışlar. Yarısından fazlası, dış saldırıları bu teknolojinin benimsenmesinin önündeki önemli bir engel olarak bildiriyor.



Bununla birlikte, IoT teknolojisi korunabilir ve kullanıcı verileri açısından yararlıdır. Aruba ClearPass teknolojisi, kablolu ve kablosuz erişim kontrolünü mümkün kılıyor ve özellikleri arasında saldırı tespiti de var. Perakendeciler, ağlarını korumak için ClearPass çözümünü kullanarak IoT teknolojisi ile ilişkili riskleri ve açık noktaları azaltabiliyorlar. Mağaza içi ve online tüketici etkileşimlerinden elde edilen kullanıcı verileri, perakendecilerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve iş kararları vermelerine yardımcı olabilir.



Başarı Öyküsü: Home Depot



Amerikalı bir perakende şirketi olan Home Depot, 2,282 mağazada mağaza içi deneyimini iyileştirmek için teknoloji çözümleri arıyordu. Lokasyon servisleri ve daha ayrıntılı müşteri analizi için bir ihtiyaç tespit edildi ve Aruba tedarikçi olarak seçildi. Home Depot, online (dijital, mobil) deneyim ile mağaza içinde olanlar arasındaki boşluğu başarıyla kapattı. 13 milyon müşteri tarafından indirilen resmi uygulamalarına büyük mağazalarda ürün bulma işlevselliğini ekleyerek, müşteriler ve çalışanlar için deneyimlerinin hızını ve verimliliğini önemli ölçüde arttırdı. Home Depot, gelecekte bu ilerlemeyi bir adım ileriye taşımayı ve sadece koridorda değil rafta da ürünlerin tam konumlarını izlemeyi umuyor.



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Aruba'da Kıdemli Direktör olan Jon Moger şunları söyledi: "Perakende sektöründe IoT'nin etkisi büyük bir potansiyele sahip. IoT teknolojisinin gerçekleştirebileceği şeylerin gerçekleşmesinin mağaza içi deneyim standartlarını - ve tüketici beklentilerini – artırırken mağazalardaki dönüşümleri de görüyoruz.



IoT'nin faydaları potansiyel güvenlik riskleri ile birlikte yaygın olarak bildirilmektedir. Ancak ClearPass gibi doğru güvenlik çözümleri ile ağ erişimi kontrol edilebilir ve sızma tehdidi ortadan kaldırılabilir."



Araştırma metodolojisi



Toplam 3,100 BT ve iş karar vericisi ile Kasım ve Aralık 2016'da görüşüldü. Katılımcılar en az 500 çalışanı olan kurumlardan ve hem kamu hem de özel sektördendi, ancak kamu, perakende, sağlık, eğitim, inşaat, finans ve BT/teknoloji/telekomünikasyon sektörlerine odaklanıldı. Görüşmeler, sadece uygun adaylara katılma fırsatı sağlamak için, hem online olarak hem de telefon yoluyla titiz bir çok seviyeli tarama süreci ile gerçekleştirildi. İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden katılımcılarla görüşüldü.



Kaynak: Chip.com.tr