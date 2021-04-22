Hazal Filiz Küçükköse'den dikkat çeken 'kripto para' itirafı!

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Küçükköse, kripto para itirafıyla gündem oldu

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştırdı. İlk Beymen mağazasına uğrayan ve sonrasında diğer mağazaları da dolaşıp kısa bir alışveriş turu yapan Hazal Filiz Küçükköse, alışveriş turu sonrasında AVM'den ayrıldı.

"HERKES PARASINI ORALARDA DEĞERLENDİRİYOR"

Kripto para ile yakından ilgilendiğini söyleyen Küçükköse, "Sadece ben değil, artık herkes parasını oralarda değerlendiriyor. Bununla ilgili kendimi geliştiriyorum ama tüyo verecek kıvama gelmedim" dedi

Kaynak: Snob Magazin