Filecoin ekosistemi büyümeye devam ediyor

Filecoin'in lider likit kiralama platformu Glif, yaklaşmakta olan token lansmanı öncesinde kullanıcıları için heyecan verici bir puan programı duyurdu.

Glif, Yenilikçi Puan Programıyla Kullanıcılarına Değer Katıyor

Filecoin ekosisteminin lider likit kiralama platformu Glif, yaklaşmakta olan token lansmanı öncesinde kullanıcıları için heyecan verici bir haberi duyurdu. Platform, protokolün karar alma süreçlerini daha merkezi olmayan bir yapıya taşımak için ilk adımı atarak, geçmiş ve gelecekteki kullanıcıları için toplamda 75 milyon puan ayırdığını açıkladı.

Glif'in tanıttığı bu yeni puan sistemi, Filecoin (FIL) token sahiplerine, FIL'lerini bir havuza yatırarak karşılığında Glif tarafından sağlanan iFIL isimli özel likit kiralama tokenlarını alma imkânı sunuyor. Depolama sağlayıcıları bu yatırılan FIL'leri kiralayarak, kira ücretlerini hem likidite sağlayıcılarına hem de protokole ödemektedir. Likidite sağlayıcıları ise, yatırım yaptıkları FIL için orantılı bir şekilde kira geliri elde etmektedir.

Filfox'un verilerine göre Glif, 372 milyon dolarlık kilitli toplam değeri ile Filecoin ekosistemindeki en büyük protokol konumunda. Platform, protokolün ilk yıl dönümüne denk gelen bir zamanda, kullanıcıları için bu önemli adımı attı. Geçmişte ve gelecekte katkıda bulunacak depolama ve likidite sağlayıcıları, bu puan sisteminden eşit şekilde yararlanacak.

Geçmişe yönelik puanların dağıtımı için belirlenen başlangıç tarihi, protokolün hayata geçirildiği 30 Mart 2023 olarak açıklandı. Gelecek puanlar için ise 28 Mart'tan başlayıp 26 Eylül'e kadar devam edecek bir dönem belirlendi ve puanların dağıtımı iki haftada bir yapılacak.

Konu hakkında açıklama yapan yetkili, Glif puanlarını yakında çıkarılacak olan yerel token ile 1:1 oranında değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Son olarak yetkili, token lansmanının bu yaz gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.