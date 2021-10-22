Gaziantep'te, kripto para üretimine 1 gözaltı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, kripto para üretimi yaptığı belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir evde kurulan düzenekle kripto para üretimi yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda kripto para üretiminde kullanılan 2 katlı Rig Masası, 12 ekran kartı, 1 anakart, 1 yazılım yüklü flash disk, 10 soğutucu fan ve 1 güç kaynağı ele geçirildi. 1 kişi de gözaltına alındı.