Gaziantep'te, kripto para üretimine 1 gözaltı - Haberler
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Gaziantep'te, kripto para üretimine 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, kripto para üretimine 1 gözaltı

GAZİANTEP'te, kripto para üretimi yaptığı belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, kripto para üretimi yaptığı belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir evde kurulan düzenekle kripto para üretimi yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda kripto para üretiminde kullanılan 2 katlı Rig Masası, 12 ekran kartı, 1 anakart, 1 yazılım yüklü flash disk, 10 soğutucu fan ve 1 güç kaynağı ele geçirildi. 1 kişi de gözaltına alındı.


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