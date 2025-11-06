Haberler

Avustralya, Kuzey Kore'ye Karşı Yeni Yaptırımlar Uyguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya, Kuzey Kore'nin siber suçlarla bağlantılı faaliyetleri ve kitle imha silahlarının finansmanına ilişkin gerekçelerle 4 kurum ve bir kişiyi yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanı Wong, Kuzey Koreli hackerların dünya genelinde 1.9 milyar dolar kripto para çaldığını açıkladı.

Avustralya, "siber suçlarla Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarını destekledikleri ve finanse ettikleri" gerekçesiyle 4 kurum ve bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore ile bağlantılı siber aktörlerin büyük çaplı kripto para hırsızlığı, sahte bilgi teknolojisi, yaptırımlardan kaçınmak ve ülkenin silah faaliyetlerini finanse etmek için casusluğa ilişkin ortaya konulan kanıtlar doğrultusunda yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Wong, Kuzey Koreli hackerların dünya genelinde 2024'te en az 1,9 milyar dolar kripto para çaldıklarını, çalınan dijital varlıkları aklamak için Kuzey Kore vatandaşları ve yabancı aracılardan oluşan küresel ağ kullandıklarını belirtti.

Bakan Wong, Avustralya hükümetinin, Kuzey Kore'ye baskı yapmak amacıyla ABD ile attığı ortak adım kapsamında 4 kurumu ve bir kişiyi yaptırım listesine aldığını ve seyahat yasağı getirdiğini kaydetti.

Washington yönetimi, 4 Kasım'da siber suçlar gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan 8 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamıştı.

Kuzey Kore, siber suçlardan elde edilen fonları aklamakla ilişkili suçlara yönelik son yaptırımları nedeniyle ABD'yi "düşmanlıkla" suçlayarak misilleme adımları atacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından çarpıcı ifade

İtiraf niteliğindeki mesajların ardından kızının ifadesi ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde olay! Galatasaray'ın gündemindeki isme hocası saldırdı

Galatasaray'ın gündemindeki isme hocası saldırdı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Türk lojistik devi Fransızlara satıldı

Türk lojistik devi Fransızlara satıldı! Dudak uçuklatan fiyat
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Tanju Özcan'dan kendisine 'Yezit' diyen Davutoğlu'na yanıt

Tanju Özcan'dan kendisine "Yezit" diyen Davutoğlu'na yanıt
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
2 ayda 9 aylık hamile gibi büyüdü, doktorlar görünce apar topar ameliyata aldı

Karnı 9 aylık gibi şişti! Doktorlar bile inanamadı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.