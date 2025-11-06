Avustralya, Kuzey Kore'ye Karşı Yeni Yaptırımlar Uyguladı

Avustralya, "siber suçlarla Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarını destekledikleri ve finanse ettikleri" gerekçesiyle 4 kurum ve bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore ile bağlantılı siber aktörlerin büyük çaplı kripto para hırsızlığı, sahte bilgi teknolojisi, yaptırımlardan kaçınmak ve ülkenin silah faaliyetlerini finanse etmek için casusluğa ilişkin ortaya konulan kanıtlar doğrultusunda yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Wong, Kuzey Koreli hackerların dünya genelinde 2024'te en az 1,9 milyar dolar kripto para çaldıklarını, çalınan dijital varlıkları aklamak için Kuzey Kore vatandaşları ve yabancı aracılardan oluşan küresel ağ kullandıklarını belirtti.

Bakan Wong, Avustralya hükümetinin, Kuzey Kore'ye baskı yapmak amacıyla ABD ile attığı ortak adım kapsamında 4 kurumu ve bir kişiyi yaptırım listesine aldığını ve seyahat yasağı getirdiğini kaydetti.

Washington yönetimi, 4 Kasım'da siber suçlar gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan 8 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamıştı.

Kuzey Kore, siber suçlardan elde edilen fonları aklamakla ilişkili suçlara yönelik son yaptırımları nedeniyle ABD'yi "düşmanlıkla" suçlayarak misilleme adımları atacağını bildirmişti.