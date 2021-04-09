Gaziantep'te "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" adlı program düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için bireylerin davranışlarını geliştirmek, obeziteye karşı bilinçlendirmek ve vatandaşların sunulan sağlık imkanlarına kolay erişebilmeleri amacıyla "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" adlı program düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için bireylerin davranışlarını geliştirmek, obeziteye karşı bilinçlendirmek ve vatandaşların sunulan sağlık imkanlarına kolay erişebilmeleri amacıyla "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" adlı program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların obezite tedavisinde gerekli hizmetlere kolay ulaşımı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" programı yapıldı.

Programda, kurulan doktor, diş hekimi, fizyoterapist, diyetisyen çadırlarıyla vatandaşların vücut analizleri yapılarak doktorlar tarafından değerlendirildi. Alınan kan tahlilleri soğuk zincir bozulmadan laboratuvarlara ulaştırıldı.

Öte yandan programa gelen vatandaşlar fizyoterapist kontrolünde spor eğitmenleri ile görüşerek bireysel spor programları oluşturuldu. Ağız diş kontrolleri yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşların tamamının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Obezite Birimi'nde takibi başlatıldı.

Programa katılan ve uygulamalardan yararlanan Yasemin Karaduman, daha öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği obezite kamplarına katıldığını belirterek, "Çok memnun kaldım her şey çok güzeldi. Hocalarımızın ilgisi alakası iyiydi. Gün içerisinde 7'de yürüyüşe çıkıyorduk, ara öğünlerimizi aldık, pilates ve spor yaptık. Egzersizlerimize devam ettik. Sabah akşam ölçümlerimiz yapıldı terapilere katıldım. Ben bugüne kadar hiç kilo verememiştim ama hocalarımız sayesinde bir adım atmış olduk ve belki ilk kez zayıf halimi göreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan Sevda Taşdemir ise etkinliği duyunca katılmak istediğini aktararak, "Kan tahlili verdim, şekerim ölçüldü, dişlerimiz kontrol edildi. Bize yardım eden hocalarımıza ve bu imkanı sağlayan Fatma Şahin'e inanılmaz minnettarım. 25 yıldır rejimler yapıyorum ama bir türlü istediğim sonucu alamadım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz