Gastronomi kenti Gaziantep müzeleriyle de dikkat çekiyor
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Gastronomi kenti Gaziantep müzeleriyle de dikkat çekiyor

Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran "Gastronomi kenti" Gaziantep, sayısı 20'ye ulaşan tematik müzeleriyle de göz dolduruyor.

Gastronomi kenti Gaziantep müzeleriyle de dikkat çekiyor
26.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:04

Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran "Gastronomi kenti" Gaziantep, sayısı 20'ye ulaşan tematik müzeleriyle de göz dolduruyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere yöre kültürünü tanıtan Gaziantep'teki müzeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip Zeugma Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikleri görme fırsatı buluyor.

Antep mutfağının araç gereçlerinden, kullanılan yemek malzemelerine ve pişirme yöntemlerinden erzakların saklanmasına kadar, mutfak kültürünün anlatıldığı Emine Göğüş Mutfak Müzesi de kentin gastronomi çeşitliliğine ışık tutuluyor.

Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden olan ve Lala Mustafa Paşa tarafından 1577 yılında yaptırılan, Büyükşehir Belediyesince 2015'te restorasyonu yaptırılarak müzeye dönüştürülen Hamam Müzesi ise ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Kentin destansı mücadelesi anlatılıyor

Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde ise kentin Kurtuluş Savaşı sırasında "gazilik" unvanı kazandığı destansı mücadele anlatılıyor.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ise ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor.

Gaziantep Kalesi yakınlarında yer alan ve Türkiye'nin ilk özel cam eserler müzesi olan Medusa Cam Eserler Müzesi'nde Roma ve İslami döneme ait cam eserlerin yanı sıra, Eski Tunç Çağı'na ait bronz ve pişmiş toprak eserler sergileniyor.

1700'lü yıllardan bugüne kullanılan oyuncakların yer aldığı Oyun ve Oyuncak Müzesi de sadece çocukların değil, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

Fıstık Müzesi'nde ise adını kentten alan Antep fıstığının tarihi, nasıl yetiştirildiği ve sofralara gelene kadar hangi aşamalardan geçtiği aktarılıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yer alan Zooloji ve Doğa Müzesi'nde de hem nesilleri tükenen hem de varlıklarını sürdüren vahşi hayvanlar dondurularak tanıtılıyor.

MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesi öncülerinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvan iskeletinin yer aldığı müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antep savunmasında işgalcilere karşı gösterilen kahramanlığın anlatıldığı Panorama 25 Aralık Müzesinin ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 25 Aralık'ta açılması planlanıyor.

Bunların yanı sıra kentte, Beyazhan Kent Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Kültür Tarihi Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Zeugma Örenyeri, Rumkale Örenyeri, Yesemek Örenyeri, Vakıf Eserleri Müzesi, İslam bilim Tarihi Müzesi, Gaziantep Kalesi ve Kahramanlık Panorama Müzesi yer alıyor.

Gaziantep müze kültürünü yansıtan en iyi şehirlerden biri

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Gaziantep'in müze kültürünü yansıtan en iyi şehirlerden bir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in gastronomi kültürüyle ünlü bir şehir olduğunu anımsatan Çomak, müzeleriyle de anılmaya başladığını ifade etti.

Çomak, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin Gaziantep'teki farklı içeriklere sahip müzelerde diledikleri gibi zaman geçirme fırsatı bulabileceğini belirtti.

Müzelerin kentin tanıtımında büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Çomak, şunları kaydetti:

"Gaziantep, bu kadar çok müzenin olduğu nadir şehirlerden bir tanesi. 25 Aralık Panorama Müzesi yakında açılıyor. Bunun da kente çok büyük bir katkısı olacak. Panorama, Arkeoloji Müzesi aynı aksta olduğu için yerli yabancı turistler aynı anda gezebilecek. Tarihi, kültürü olan çok önemli bir şehirde bulunuyoruz. Gaziantep, kendi içerisinde yaşadığı harplerden sonra düşmana karşı verdiği savunmaları, geçmişteki olayları en iyi teknikle, çok güzel müzecilik anlayışıyla yansıtmış bir şehir. Mozaik Müzesi de bunların en iyi örneklerinden biri."

Kaynak: AA

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