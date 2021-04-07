Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu

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Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, takım arkadaşlarına kripto para birimi Bitcoin'e yatırım yaptırtarak para kazandırdı. Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcuların Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan kazandığı iddia edildi. Rap albümü çıkaracak olan Babel, aynı zamanda YouTuber'lık ve emlakçılık da yapıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Hollandalı futbolcusu Babel, bu sezon futbol dışındaki diğer konulara daha fazla ilgi göstermeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu son olarak kripto paraya yatırım yaptı, takım arkadaşlarını da yanına çekti.

"BİTCOİN ALIN VE BEKLEYİN"

Babel'in ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olduğu ve kripto para dünyasını yakından takip ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı.

"8.5 MİLYON EURO KAZANIYOR"

Babel, Galatasaray'a 2.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon Euro kazanacak.