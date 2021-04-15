Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor
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Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor

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Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor

Sarı-Lacivertliler, online hizmetlerde yeni bir proje için çalışma yapıyor. YouTube katıl, Mohikan uygulaması ve mobil oyunun ardından kısa süre önce FenerMarket'i (online market) hizmete sokan Fenerbahçe, şimdi de kripto varlık ve online mobil ödeme gibi başlıklara yoğunlaştı. Özellikle dijital para 'FenerCoin' ile sarı-lacivertliler, hatırı sayılır bir gelir bekliyor. Dijitalden 40 milyon TL'ye yakın girdisi olan Fenerbahçe, kripto para projesiyle kazancını 100 milyon TL'ye yükseltecek

Gelir kalemlerine dijital platformlardan önemli girdi sağlamayı başaran Fenerbahçe, dijital para ile kasasını dolduracak. YouTube katıl, Mohikan, mobil oyun, FenerMarket'i hizmete sokan Sarı-Lacivertliler, 'FenerCoin' projesini de hayata geçiriyor. Sarı-Lacivertliler, bu atılımla gelirini 100 milyon TL'ye çıkartacak.

DİJİTALDE NELER YAPILDI?

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberinde bahsedilen dijital projelerin detayları şunlar; Ülker Grubu'nun yatırımcısı olduğu İstegelsin ortaklığıyla FenerMarket hayata geçirildi. İlk NFT (Non- Fungible Token) projesi Global Fantezi Futbol Oyunu Sorare başlatıldı. Youtube'a Katıl'ın Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olundu.

HelpSteps ile taraftarlar, adımlarını kulübe bağışladı. Fenerium.com ve matchwornshirt.com'da maç formaları açık artırmaya çıkarıldı. Üç mobil oyun uygulama 'store'larda kullanıcılara sunuldu. Türkiye'nin ilk online kulüp üyelik başvuru süreci devreye alındı.

Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor

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