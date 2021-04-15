Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor

Sarı-Lacivertliler, online hizmetlerde yeni bir proje için çalışma yapıyor. YouTube katıl, Mohikan uygulaması ve mobil oyunun ardından kısa süre önce FenerMarket'i (online market) hizmete sokan Fenerbahçe, şimdi de kripto varlık ve online mobil ödeme gibi başlıklara yoğunlaştı. Özellikle dijital para 'FenerCoin' ile sarı-lacivertliler, hatırı sayılır bir gelir bekliyor. Dijitalden 40 milyon TL'ye yakın girdisi olan Fenerbahçe, kripto para projesiyle kazancını 100 milyon TL'ye yükseltecek