Elif İnci Aras'tan Eşine Sürpriz Doğum Günü
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras önceki gün eşi Elif İnci Aras ve oğlu Atlas ile birlikte Bodrum Gündoğan'daki Serafina Mare'de görüntülendi.
10.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:20
Dj Ali Sayar muhteşem performansıyla misafirleri eğlendirirken gecenin sonlarına doğru Elif İnci Aras eşine sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. 39. yaşına sürprizle giren iş adamı Baran Aras pastasının mumlarını oğlu Atlas Aras ile birlikte üfledi.
Kaynak: Snob Magazin