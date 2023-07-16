Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası

İSTANBUL - Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Faruk Fatih Özer SEGBİS sistemi ile bağlandı. Faruk Fatih Özer duruşmada yaptığı savunmada, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyum atanmıştı bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim şirket benim yönetimimde değildi" dedi.

Savcı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 1 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Mahkeme, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi gerekçelerle cezasında indirime giderek 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, Faruk Fatih Özer hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezayı erteledi.

Ne olmuştu

30 Ekim 2021 tarihinde Faruk Fatih Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istenmişti. Özer'in tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmemesinden dolayı "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.