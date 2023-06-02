Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: 'Kalkınma Ajansının panlama ve yatırım destek imkanlarını zorlamak önemli'

SAMSUN Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Devletimizin politikaları çerçevesinde imkanlardan, Samsun'un daha da fazla faydalanabilmesi için kurum ve kuruluşların Kalkınma Ajansının panlama ve yatırım destek imkanlarını zorlaması, büyük bir önem arz etmektedir dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sunulan ve Tamamlanan Projelere Başarı Belgesi Takdim Töreni, Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyelerini katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, OKA desteği ile 2021 yılından bugüne kadar tamamlanan 18 projeye teşekkür belgeleri verildi. Vali Dağlı, Kalkınma Ajansları çok geniş bir yelpazede, sanayiden tarıma; turizmden sağlığa; sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar bütün yatırım konularına ilişkin proje fikirlerinin tartışıldığı, desteklendiği, bu konularda ilgili tarafların bir araya getirildiği bir arayüz olarak önemli rol üstleniyor diye konuştu.

'SAMSUN'A DEĞER KATAN PROJELER KIYMETLİDİR'

OKA'nın birçok alanda yatırımcılara destek sağladığını söyleyen Vali Dağlı, 2021 yılından bugüne ilimizde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı mali desteği ile tamamlanarak hayata geçirilmiş 18 projenin temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edeceğiz. Tamamlanan projelere baktığımızda Vezirköprü'den Terme'ye; Çarşamba'dan Havza'ya kadar güzel şehrimiz Samsun'un birçok ilçesinde birer eser bırakıldığını görüyoruz. Aynı şekilde turizm alanında yapılan tesislerle birlikte sanayi bölgelerinin altyapılarının da ajans desteği ile tamamlandığını görebiliyoruz. Konusu ya da uygulama yeri ne olursa olsun Samsun'a değer katan, Samsunlu hemşehrilerimize, yatırımcılarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunum aracı olan bütün projeler şehrimizin kalkınması ve refahı için son derece kıymetlidir dedi.

'YATIRIMCI GAYET EDİYOR'

Yatırım yapmak isteyenlere devletin tüm imkanlarını zorlamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Dağlı, Bölgemizdeki bütün yararlanıcı kurumlarımız sadece kendi kısıtlı kaynakları ile değil ulusal ve uluslararası diğer finansman imkanlarını da araştırarak yatırım fikirlerinin hayata geçmesi için gayret gösteriyorlar. Hükümetimizin politikaları çerçevesinde bu fırsatlardan Samsun'un daha da fazla faydalanabilmesi kurum ve kuruluşların Kalkınma Ajansının planlama ve yatırım destek imkanlarını zorlaması, Kalkınma Ajansı ile birlikte hareket ettikleri konuları çeşitlendirmesinin yerinde bir girişim olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız 2023 yılında illerimize orta ve uzun vadeli kalkınma vizyonu kazandırmak, kaynakları daha etkin kullanmak için hep birlikte imkanları zorlayarak çaba göstermemiz gerekiyor. Şehrimizde Ajansımızın Yatırım Destek Ofisi'nde arkadaşlarımız proje geliştirme, yatırımcılara bilgi sağlama ve tanıtım ve iş geliştirme gibi hususlarda gayretle çalışıyorlar ifadelerini kullandı. (DHA)