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Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

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Hindistan'da kripto para yatırımcısı Arnold Haro, iddiaya göre son 500 dolarını şüpheli bir memecoin bahsinde kaybettikten sonra canlı yayında kendini vurdu. Bu trajik olayın ardından Haro'nun adını taşıyan meme coinler neredeyse anında ortaya çıktı. Ölümünün ardından anısına bir GoFundMe sayfası kuruldu ve bağış kampanyası hedefin büyük bir kısmını topladı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, adamın ölümünün yanlış giden viral bir şov olduğunu tahmin etti.

Hindistan'da Arnold Haro isimli adam, iddiaya göre son 500 dolarını şüpheli bir memecoin bahsinde kaybettikten sonra canlı yayında kendini vurdu, ancak izleyiciler daha sonra piyasayı onun adına oluşturulan bir memecoin ile doldurdu.

Bir kripto para yatırımcısının, son 500 dolarını şüpheli bir memecoin bahsinde kaybettikten sonra canlı yayında kendini vurduğu bildirildi.

Bu trajik olay, Arnold Haro'nun umutsuz bir hamleyle Cuma günü X platformunda canlı yayın yaparken kendini vurduğu söylendiğinde yaşandı.

Hindustan Times'a göre, Haro'nun son anları, izleyicilerine tüyler ürpertici bir rica yaparken kaydedildi. "Eğer ölürsem, umarım bunu bir memecoin'e dönüştürürsünüz" dedikten sonra kafasına silahı ateşleyene kadar birkaç kez denedi.

Ölümcül atıştan sonra 30 dakika daha devam eden yayında, izleyiciler telaşla yorum yaparak iyi olup olmadığını sorguladı.

Trajedinin ardından, Haro'nun adını taşıyan meme coinler neredeyse anında ortaya çıktı.

O zamandan beri anısına bir GoFundMe sayfası kuruldu ve şöyle deniyor: "Arnold Robert Haro'nun, sevilen bir baba, oğul, kardeş, hayat arkadaşı ve birçokları için değerli bir dostun vefatını derin bir üzüntü ve ağır kalplerle paylaşıyoruz." Sayfada ayrıca onun depresyonla mücadelesi ve arkasında bıraktığı sevdikleri anlatılıyor.

Anma yazısında Haro, "etrafındakilere ışık saçan parlak, nazik ve eğlenceli bir ruh" olarak tanımlandı.

Yazıda şöyle devam ediliyor: "İnsanları güldürme, neşe yayma ve kendisi mücadele ederken bile sarsılmaz destek sunma yeteneği vardı."

"Görünmeyen yükler taşısa da, her zaman başkalarını kendinden önce düşündü, cömertliği ve sıcaklığıyla sayısız hayata dokundu. Arnold'un anısına saygı duymak için, ailesinin cenaze masraflarını karşılamasına yardımcı olmak ve anısının onun istediği şekilde kutlanmasını sağlamak için bağış topluyoruz."

"Ne kadar küçük olursa olsun, her bağış derinden takdir edilmektedir."

"Maddi olarak katkıda bulunamıyorsanız, hikayesini paylaşarak ve çevrenizdeki insanlara asla yalnız olmadıklarını hatırlatarak yardım etmenizi rica ederiz."

Pazartesi günü itibariyle, bağış kampanyası 50.000 dolarlık hedefin 24.235 dolarını toplamıştı. Ayrıca bazı sosyal medya kullanıcılarının, adamın ölümünün yanlış giden viral bir şov olduğunu tahmin ettiğine dair haberler de vardı.

Kripto para yatırımcısı, 500 doalr kaybettikten canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, 500 doalr kaybettikten canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, 500 doalr kaybettikten canlı yayında intihar etti

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Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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