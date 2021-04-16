Dogecoin Yorum (16 Nisan): Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi! Bitcoin Fiyatını Unutun, Dogecoin Fiyatı Yanıyor!

Dogecoin (DOGE) fiyat tek başına son 24 saatte% 90 kadar, hızla artıyor. Mevcut 24 sentte Dogecoin, 23,4 milyar ABD Doları (30,4 milyar AU $) piyasa değeri ile şu anda var olan en büyük 8. kripto para birimi olarak yer alıyor .

Belki Elon Musk haklıydı. Dogecoin Perşembe günü aya veya en azından tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor gibi görünüyor. Bu yazı itibariyle, Dogecoin fiyatları 17 sent işaretini aştı ve kripto boğalar gün bitmeden 20 sente yükselmeyi talep etti. Bu kesinlikle analistlerin Dogecoin fiyat tahminlerini revize etmesine neden olacak.

O halde bilmen gereken başka ne var?

Önemlisi, DOGE son haftalarda gözyaşı döktü ve yatırımcı duyarlılığı kripto para birimleri ve özellikle altcoin'ler etrafında giderek yükseliyor. Coinbase doğrudan listeleme dün de tüm kripto alana bir büyük bir destek verdi. Coinbase Platformunda meme coin alım satım için mevcut olmasa da Coinbase, kripto para yatırımcıları için bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu nedenle, DOGE'nin diğer birkaç jetonla birlikte rekor seviyeye ulaştığını gördük.

Bugün, DOGE 17 senti geçerken bu rekora el sallıyor.

Yükselişle birlikte Dogecoin şu anda 21 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Bu, Dogecoin fiyatlarının son 24 saatte% 30 ve son yedi günde yaklaşık% 180 artmasıyla geliyor. Yatırımcılar, altcoin rallisinin kripto sıralamalarını da salladığını unutmamalıdır. Dogecoin , bugün Uniswap ve Litecoin'igeride bırakarak piyasa değerine göre 8. sırada yer aldı . Bu, şu anda Polkadot'unhemen altında işlem gördüğü anlamına geliyor . Bu sıralamalar CoinMarketCap'ten alınan verilere dayanmaktadır .

Dogecoin Fiyat Tahminleri: Ay'a mı?

Daha da önemlisi, birçok Dogecoin fiyat tahmini, DOGE bu hafta yükselişe geçtikten sonra artık muhafazakar görünüyor. AsInvestorPlace Yardımcısı Haber Yazar Brenden Rearick Salı günü vurgulanan cari yıl sonu hedefleri 14 sent 40 sent arasında değişmektedir . Henüz bugün, sosyal medyadaki yatırımcılar fiyatların 20 senti aşmasını istiyorlar ve DOGE'nin yıl sonuna kadar 1 doları alabileceği umudu sürüyor. Elon Musk, Guy Fieri ve Mark Cuban gibi ünlüler bu yangını körüklemeye devam ediyor.

Öyleyse DOGE için uzun vadede bilmeniz gerekenler nelerdir? Bugün, meme madeni para, oyuncu destekçilerini tüm zamanların en yüksek seviyesi ile ödüllendiriyor. Ancak, InvestorPlace Piyasaları Analisti Tom Yeung'un vurguladığı gibi, kripto para biriminin 10 $ 'a kadar yükselmesi için gerçek bir vaat var. Geliştiricileri önce enflasyona ilişkin önlemleri ele almalı ve bir hayır kurumuna yönelmelidir.