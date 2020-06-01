(Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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(Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

KORONAVİRÜS yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen son yolculuğuna uğurlandı.

(Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
01.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:15
KORONAVİRÜS yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için önce çalıştığı hastane olan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Daha sonra helallik alınması için evinin önüne götürüldü. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDilek Akçabelen için Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi Namazının sonrasında kılınan cenaze namazına Dilek Dilek Hemşire'nin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. Düzenlenen törenin ardından Akçabelen'in cenazesi defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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