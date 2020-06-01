Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı (1)
KORONAVİRÜS yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.
01.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47
KORONAVİRÜS yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.
- İstanbul
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Gültepe Fatih Camii'ne düzenlenen törenin ardından Akçabelen cenaze Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA