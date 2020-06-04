DHA YURT BÜLTENİ - 19 Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Farisoğulları özel aracıyla Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında jandarma tarafından kontrol noktasında, Güven ise kentteki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle bugün TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Farisoğulları özel aracıyla Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında bulunan Pirinçlik Jandarma kontrol noktasında gözaltına alındı. Farisoğulları, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

GÜVEN DE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

HDP Hakkari Milletvekili iken bugün vekilliği düşürülen Leyla Güven ise saat 22.50 sıralarında Diyarbakır'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Güven de hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Bu arada güvenlik güçleri HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın götürüldüğü adliye çevresinde Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burak EMEK- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı

BURSA'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'ın şehit edilmesi olayında, gözaltına alınan 10 kişiden T.A. (40), H.D. (22) ve E.U. (30), tutuklandı.

Olay, pazar günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, taraflara biber gazı ve TOMA müdahale etti. Bu sırada, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşle pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a (37) isabet etti.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Erdal Bozkurt'un ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya taraf olan çok sayıda kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, pazartesi günü Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis memuru Erman Özcan'ın şehit edilmesinin ardından olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.A. (40), H.D. (22) ve E.U. (30) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: DHA