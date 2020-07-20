DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 "HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü dökümü:

-----------------Cenaze namazı-Genel ve detaylar

20.07.2020 - 13.36 Haber Kodu : 200720148

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2-BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLMASI OLAYINA KARIŞAN BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ BAĞCILAR'DA polise silahlı saldırıda bulunarak bir polisi şehit eden saldırganlardan Serdar B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19), O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Serdar B. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA